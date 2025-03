Mi hai tradito, ho le prove | Nuovo scandalo Icardi-Wanda Nara: svolta senza precedenti

Emergono nuovi dettagli scandalosi sul divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara

Tra i casi di gossip più discussi degli ultimi anni nel mondo del calcio non potremmo non citare quello tra Mauro Icardi e Wanda Nara.

La relazione tra i due nacque in mezzo alle polemiche, con l’ex modella che ruppe il precedente rapporto con l’ex marito e amico di Icardi, Maxi Lopez. Da quel momento i giornali di gossip hanno riempito le proprie pagine con centinaia di articoli legali alla coppia tra l’ex capitano dell’Inter e la modella.

La situazione non è migliorata con il passare del tempo, adesso tra i due non c’è più alcun sentimento e dopo aver rotto definitivamente la loro relazione entrambi hanno iniziato le pratiche relative al divorzio.

Tuttavia, la storia tra i due ha ancora in serbo diversi dettagli su delle vicende che ancora non era conosciute al grande pubblico. L’avanzare delle fasi del divorzio ha concesso ai più curiosi di scoprire diverse cose sulla relazione tra i due.

Icardi presenta le prove: “Wanda mi ha tradito con Keita e altre due persone!”

Durante la recente udienza tenutasi a Milano, l’ex attaccante del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, avrebbe presentato al giudice delle prove schiaccianti che esporrebbero i vari tradimenti che Wanda Nara avrebbe messo in pratica durante la relazione con Icardi. Secondo il campione la showgirl avrebbe intrattenuto altre tre relazioni durante gli anni del loro matrimonio, una di queste con l’ex compagno di squadra Keita Balde.

Non è la prima volta che il nome dell’attaccante senegalese spunta fuori nella vicenda legata al divorzio tra i due argentini. A confermare ciò che viene affermato da Icardi ci sarebbero anche le parole dell’ex moglie di Keita che in passato si sarebbe espressa sicura sulla relazione tra Balde e Wanda Nara.

Keita Balde non ci sta, denunciati Wanda e Icardi

L’attuale attaccante del Monza non è rimasto con le mani in mano e ha risposto alle scandalose accuse che lo riguarderebbero. Il senegalese avrebbe denunciato sia Wanda Nara che Mauro Icardi per danni alla propria immagine.

Nel frattempo Keita Balde rimane concentrato sulle proprie prestazioni e sull’obiettivo del suo Monza, quello di centrare la difficilissima salvezza in campionato.