Finalmente Berardi FIRMA per una BIG | Grazie di tutto Sassuolo, a 31 anni arriva la chance della vita

L’attaccante del Sassuolo potrebbe presto concludere la sua lunga esperienza in neroverde

La carriera di Domenico Berardi è stata indubbiamente segnata dalla sua lunga permanenza con la maglia neroverde.

Non è di certo un segreto che i grandi club di Serie A come Juve, Milan e Inter abbiano cercato più volte di strappare l’attaccante ai colori neroverdi per permettergli di fare il grande salto in una squadra che avrebbe offerto a Berardi maggiori possibilità.

Nonostante le tantissime squadre che hanno espresso interesse per l’attaccante calabrese, l’attaccante del Sassuolo non ha mai lasciato la squadra emiliana e adesso sta continuando la sua carriera nel campionato di Serie B.

Tuttavia, la carriera di Domenico Berardi potrebbe prendere una piega inaspettata, nonostante tutto sembra che l’attaccante sia pronto a salutare finalmente i colori neroverdi.

Berardi, può lasciare il Sassuolo e tornare in Serie A

Nonostante la molto probabile promozione del Sassuolo in Serie A, i tifosi neroverdi potrebbero perdere un tassello fondamentale per la prossima stagione. Il Sassuolo potrebbe essere costretto ad affrontare il ritorno in Serie A senza il suo attaccante con il maggior numero di gol in maglia neroverde. Sembrerebbe infatti che Domenico Berardi abbia intenzione di concludere la sua esperienza con la squadra emiliana accettando il trasferimento ad un’altra squadra di Serie A.

Berardi lascerebbe Sassuolo dopo ben 13 anni dove con la maglia neroverde ha collezionato più di 370 presenze e più di 130 reti segnate, numeri che lo rendono il primo marcatore della storia del Sassuolo e il secondo per presenze con la maglia della squadra emiliana. Grazie alle sue prestazioni con il Sassuolo, Berardi si è assicurato anche diverse presenze in nazionale tra cui la convocazione per l’Europeo del 2021 vinto poi dalla nazionale italiana.

Diverse le possibili destinazioni per l’attaccante campione d’Europa

Non si conoscono ancora le squadre che sarebbero interessate all’acquisto di Domenico Berardi, tuttavia si può facilmente presumere che il classe 1994 possa ancora avere diverse possibili destinazioni.

Tra le probabili squadre che potrebbero tentare l’acquisto del quasi 31enne Berardi ci sarebbero due contendenti allo scudetto: Atalanta e Napoli. In entrambe le squadre l’attaccante calabrese potrebbe trovare il giusto spazio.