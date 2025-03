Quest’estate prendono Alisson, fissato il suo ritorno in Italia | Arriva dopo il Mondiale per Club

Alisson lascerà il Liverpool al termine della stagione. Il portiere sarebbe pronto al ritorno in Italia in una big

Tantissime squadre di Serie A stanno già iniziando a programmare i piani futuri di mercato per rinforzare le rispettive rose. Le varie dirigenze, infatti, hanno intenzione di non farsi trovare impreparate e stanno valutando i profili migliori per i propri progetti. L’Inter, ad esempio, che con Oaktree dovrà dare avvio ad una procedura di svecchiamento della rosa nerazzurra.

Occhio anche alla Juventus che, da un lato, si dovrà occupare di avvicinare il livello della squadra a quello delle prime della classe, dall’altro, invece, dovrà mettere a posto i conti visto che il bilancio si trova fortemente in rosso. Le priorità sono quelle di mantenere a Torino sia Kolo Muani che Renato Veiga.

Anche il Milan sta cercando alcuni profili che possano essere validi come quelli di Antonio Silva del Benfica per la difesa e di Samuele Ricci per il centrocampo per cui la trattativa sembra in dirittura d’arrivo.

Intanto, in Serie A, potrebbe esserci di nuovo il ritorno di un fuoriclasse come Alisson. Il portiere, infatti, potrebbe lasciare il Liverpool e starebbe pensando ad un ritorno in Italia in una big.

Alisson torna in Italia? Una big lo cerca per la prossima stagione

Alisson potrebbe ritornare in Italia questa estate. Il portiere brasiliano, dopo l’acquisto di Mamardashvili da parte del Liverpool, lascerà la Premier League e vorrebbe ritornare in Serie A, magari in una big. E proprio una squadra è pronta a bussare alla sua porta.

Si tratta del Milan. Il club rossonero non è più soddisfatto delle prestazioni di Maignan che è addirittura finito in panchina contro il Lecce. Il portiere sembra aver terminato il suo ciclo in rossonero e, nonostante una trattativa per il rinnovo, il suo futuro sembra nebuloso. L’ex Roma sarebbe un grande sostituto e garantirebbe quella leadership che manca a troppi elementi della rosa rossonera.

Milan, tanti giocatori con il futuro in bilico

Oltre a Maignan, la società rossonera, dovrà risolvere delle altre grane. Innanzitutto il futuro di Theo Hernandez che sembra essere sempre più lontano da Milanello e il contratto in scadenza fa pensare ad una sua partenza nella prossima estate.

Ma occhio anche a Leao che parte spesso dalla panchina e potrebbe trovare un progetto tecnico in cui possa essere fatto sentire più centrale.