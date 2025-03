Ennesima plusvalenza firmata Lotito | E’ davvero il RE del mercato: pioggia di milioni nelle casse biancocelesti

Claudio Lotito ha messo a segno l’ennesima plusvalenza che rende il bilancio della Lazio molto solido

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato a programmare il prossimo mercato per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Le società, infatti, vogliono anticipare i tempi per non farsi trovare impreparate. E’ il caso dell’Inter che, con la nuova proprietà di Oaktree, dovrà necessariamente ringiovanire la rosa.

La Juventus, dal canto suo, dovrà dare uno sguardo ai conti, cercando di avvicinarsi alle squadre in vetta alla classifica. La priorità di Thiago Motta e Giuntoli è quella di far rimanere a Torino giocatori importantissimi come Randal Kolo Muani e Renato Veiga che da quando sono arrivati a Torino stanno facendo grandi cose.

Anche il Milan si sta muovendo per alcuni giocatori molto interessanti come Antonio Silva e Samuele Ricci per cui la trattativa con il Torino sembra essere in dirittura d’arrivo.

Intanto, arriva la notizia che riguarda la Lazio ed il presidente Claudio Lotito. La società biancoceleste ha messo a segno l’ennesima plusvalenza e il bilancio ne risulta ulteriormente fortificato.

Lazio, ennesima plusvalenza di Lotito: bilancio fortificato

La Lazio si conferma una società molto sana per quanto riguarda i conti e la valorizzazioni dei propri asset. Secondo quanto riportato all’interno della semestrale della società biancoceleste, infatti, il bilancio sorride e questo grazie alle solite plusvalenze firmate Claudio Lotito.

Infatti, in estate, i biancocelesti, hanno iniziato una vera e propria rivoluzione tecnica, lasciando partire i vecchi senatori e acquistando dei ragazzi giovani molto promettenti. Soprattutto gli addii di Ciro Immobile e di Luis Alberto hanno permesso alla Lazio di investire e di far respirare i conti. Un risultato ottimo che dimostra la bontà del lavoro fatto fino a questo momento.

Lazio, il progetto continua anche senza i senatori

Il progetto biancoceleste, nonostante gli addii di giocatori importantissimi, continua e lo fa alla grande. La squadra di Baroni, infatti, sta lottando per un posto in Champions League e si ritrova a un punto di distanza dalla Juventus quarta in classifica.

Il tutto con dei giocatori giovani che hanno dimostrato di avere un grande valore e, alcuni di loro, in estate, potranno permettere alla società ulteriori plusvalenze per migliorare ancora di più i conti del club,