Non c’è pace per la società | ESCLUSA dal campionato: dolore atroce per i tifosi

La società viene esclusa definitiva dal campionato, società senza pace: una vera mazzata per tutti i tifosi

Il campionato italiano sta vivendo forse la sua fase decisiva per stabilire tutti i traguardi finali per le squadre. Infatti, ci sono tantissimi obiettivi che le varie squadra stanno cercando di raggiungere, tra la lotta per lo scudetto, per l’ingresso in Europa così come per quanto riguarda la lotta per non retrocedere.

Napoli, Atalanta e Inter sono divise da pochissimi punti e si daranno battaglia fino al termine del campionato per poter conquistare il tricolore. Per quanto riguarda l’Europa, ecco che in tante squadra stanno cercando di entrarci. Juventus, Milan, Roma, Lazio, Fiorentina e Bologna cercheranno di darsi filo da torcere fino alla fine.

E anche in zona salvezza ci sono tante squadre coinvolte e che a piccoli passi stanno provando a uscire fuori dal pantano delle posizioni di bassa classifica. Intanto, una notizia ha scosso il nostro calcio.

Infatti, è stato deciso che la società è stata esclusa in maniera definitiva dal campionato. Una vicenda incredibile che non ha dato pace alla società e ha dato un grandissimo dolore a tutti i propri tifosi.

Incredibile vicenda: società esclusa dal campionato. Tifosi sotto shock

In Serie C, il Tribunale Federale Nazionale, ha deciso che la Turris Calcio verrà esclusa definitivamente dal campionato a causa di alcune violazioni amministrative. Oltre a questo, la società, al primo campionato utile, dovrà anche scontare una penalizzazione pari a tre punti in classifica.

Dopo il deferimento del 5 marzo scorso, è arrivata la decisione che rappresenta un colpo durissimo per tantissimi appassionati. Una vicenda molto simile è successa anche al Taranto, anch’esso escluso dal campionato. Una vicenda incredibile che deve portare a delle riflessioni.

Serie C, porte aperte per l’Inter e la squadra B

A questo punto, si spalancano le porte per la squadra B dell’Inter in Serie C. La squadra nerazzurra ha presentato la domanda per il progetto della seconda squadra e potrebbe sicuramente avvantaggiarsi delle situazioni sopra descitta.

Un aiuto ulteriore potrebbe arrivare addirittura dalla retrocessione di Milan Futuro in Serie D dopo una sola stagione giocata.