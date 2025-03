“Voi con me non giocate più”: punizione SEVERISSIMA | In panchina senza scendere in campo

L’allenatore ha deciso, i due giocatori resteranno in panchina finché le cose non cambieranno

Nel calcio, come in ogni altro sport di squadra, è fondamentale avere un buon rapporto con il proprio allenatore per far in modo che la collaborazione tra tecnico e calciatore sia delle migliori.

Purtroppo non è sempre così, molto spesso gli allenatori si trovano costretti a prendere decisioni di carattere disciplinare per punire uno o più calciatori che hanno atteggiamenti non accettabili per il tecnico.

Alcune volte prese di posizione del genere possono generare un cambiamento nella mentalità del giocatore che potrebbe cambiare atteggiamento da quel momento, altre volte potrebbe non essere così.

Ci sono diversi casi di allenatori che potrebbero sembrare più indulgenti con i propri giocatori, questo però non sembrerebbe il caso dell’allenatore italiano Roberto De Zerbi.

De Zerbi ha perso la pazienza, per lui loro due non devono più giocare!

Quanto accaduto nel recente incontro tra Marsiglia e Lens farà sicuramente discutere per diverso tempo. La squadra di casa allenata da Roberto De Zerbi ha perso la partita per il risultato finale di 1 a 0, ciò che però ha attirato l’attenzione è stata l’assenza tra i titolari di Mason Greenwood. Il tecnico italiano aveva giustificato l’assenza del giocatore dall’11 iniziale a causa di alcuni problemi fisici, ma la verità sembrerebbe essere un’altra.

A quanto pare alcuni atteggiamenti di Greenwood avrebbero irritato l’ex allenatore del Sassuolo che avrebbe preso come provvedimenti quello di lasciare il giocatore fuori dalla formazione titolare per poi farlo entrare nel secondo tempo della partita. Greenwood però non è il solo ad aver subito questa decisione, anche l’attaccante Luis Henrique che avrebbe a sua volta fatto innervosire il tecnico italiano.

Sconfitta pesante per De Zerbi, il PSG ha messo una mano sul titolo

La sconfitta del Marsiglia contro il Lens ha allontanato ulteriormente la squadra di De Zerbi dal primo posto lasciando la strada totalmente spianata al Paris Saint Germain primo in classifica.

Va comunque riconosciuto il grande lavoro di Roberto De Zerbi sulla panchina del Marsiglia, i francesi la scorsa stagione hanno concluso il campionato all’ottavo posto, mentre quest’anno si trovano saldamente nella parte più alta della classifica.