Devi venire assolutamente a Coverciano | Convocazione a sorpresa di Spalletti: in azzurro dopo ANNI

Luciano Spalletti è pronto a sorprendere nelle sue convocazione e a richiamare un giocatore assente da anni in azzurro

Il campionato di Serie A sta vivendo, forse, uno dei finali di stagione più avvincenti sotto ogni punto di vista. Infatti, sia per quanto riguarda la lotta per lo scudetto, che per l’accesso in Europa che per non retrocedere, ci sono tantissime squadre invischiate e che si daranno battaglia fino alla fine del campionato.

Per la lotta al tricolore, c’è un terzetto che su tutti si sta sfidando ed è formato da Napoli, Inter e Atalanta. In questo momento, però, la squadra più lanciata verso la continuità sembra quella di Antonio Conte che, dopo il pari contro la squadra di Inzaghi, sembra aver ritrovato un nuovo grado di fiducia in campo e di rendimento, soprattutto.

Per l’Europa è bagarre, con Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, Bologna e Roma che stanno provando ad arrivare più in alto possibile, visto che una qualificazione alla prossima Champions League vorrebbe dire sicuramente introiti importanti.

Intanto, nel nostro campionato, c’è un giocatore che sta facendo benissimo e che, a sorpresa, potrebbe ritornare tra i convocati azzurri. Luciano Spalletti sembra pronto a dargli una possibilità.

Spalletti, pronto alla sorpresa tra i convocati: torna dopo anni?

Luciano Spalletti è pronto a diramare la lista dei propri convocati per i prossimi impegni della Nazionale italiana e non sono escluse sorprese in tal senso. Infatti, il ct, potrebbe richiamare a Coverciano un giocatore che manca da anni con la maglia azzurra.

Si tratta dell’esterno dell’Atalanta, Zappacosta, che sta giocando un campionato straordinario, non solo in termini di rendimento, ma anche in termini di numeri, visti i gol e gli assist fatti. Un giocatore che, sicuramente, meriterebbe una chance per quanto mostrato e che sarebbe utile soprattutto visto il nuovo 3-5-2 con cui si schiera la squadra azzurra.

Nazionale, i leader saranno convocati

La Nazionale, ovviamente, non potrà fare a meno dei propri leader. Sicuramente ci sarà Donnarumma, così come Calafiori e Bastoni, insieme a Buongiorno.

In mezzo non mancheranno i due irrinunciabili Tonali e Barella, come sulla fascia non mancherà Cambiaso. In attacco si sogna con la coppia Retegui-Kean, mentre bisognerà capire cosa succederà con Dimarco fermo per infortunio.