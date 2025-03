INFORTUNIO GRAVISSIMO, forse in campo al Mondiale per Club | Esami drammatici per lui

Che tegola per l’allenatore, dovrà fare a meno del giocatore per un lungo periodo di tempo

L’Inter di Simone Inzaghi continua a collezionare ottimi risultati e grandi prestazioni che permettono ai nerazzurri di poter puntare alla vittoria in tutte le competizioni a cui partecipano.

Dopo il recente passaggio del turno di Uefa Champions League, sul calendario dell’Inter si sono aggiunti due nuovi appuntamenti previsti per la metà di aprile, i due scontri di andata e ritorno contro il Bayern Monaco.

Il fittissimo calendario dei nerazzurri ha sicuramente portato diverse difficoltà nella rotazione dei giocatori, alcuni di loro si sono visti costretti a giocare anche in condizioni fisiche non proprio ottimali.

Ciò ha portato l’Inter a collezionare diversi infortuni muscolari, soprattutto nell’ultimo periodo in cui le assenze nel ruolo di esterno di centrocampo hanno pesato tantissimo sulle scelte dell’allenatore.

Nuovo infortunio in casa Inter: si ferma Zielinski, stop lunghissimo per il polacco

Non ci sono buone notizie per Simone Inzaghi. Il recente scontro di campionato tra Inter e Monza, che ha visto i nerazzurri vittoriosi dopo una sofferta rimonta, non ha portato soltanto i tre punti in casa Inter ma anche nuovi problemi in infermeria. Dopo qualche minuto dalla sua entrata in campo Piotr Zielinski ha accusato un dolore alla gamba destra che lo ha costretto a lasciare il campo lasciando in sospeso i tifosi interisti.

Gli esami strumentali non hanno portato alcuna buona notizia allo staff nerazzurro: Zielinski ha subito una distrazione del gemello mediale della gamba destra, il suo rientro sarà sicuramente molto lontano. Difficilmente il polacco potrà tornare in campo prima del mese di maggio, ciò porterà il centrocampista a saltare anche i due incontri di Champions League contro il Bayern Monaco, l’unica certezza pare essere la sua presenza al Mondiale per Club previsto per quest’estate.

Che guaio per Inzaghi, bisogna trovare una soluzione

L’infortunio di Zielinski non arriva sicuramente nel migliore dei momenti per la squadra di Inzaghi già sofferente a causa degli infortuni dei suoi esterni di centrocampo.

Inzaghi dovrà stare molto attento a dosare le forze nel centrocampo interista, un altro infortunio potrebbe essere fatale per il sistema di gioco e per consentire delle eventuali sostituzione ai giocatori più affaticati.