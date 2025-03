Addio Juventus, ho bisogno di giocare in Champions League | Yildiz saluta Torino: cessione decisa per luglio

Yildiz potrebbe lasciare la Juventus quest’estate per unirsi alla big europea e sognare di vincere la Champions League

La stagione della Juventus non sta andando per come sperato. La squadra bianconera, in questo momento, si trova invischiata per la lotta per la Champions League che sarebbe vitale sia per quanto riguarda il bilancio, i cui conti sono in profondo rosso, ma anche per evitare di dover fare delle cessioni dolorose.

Il progetto Thiago Motta, non è andato alla velocità che ci si attendeva al momento del suo arrivo, ma gli errori del tecnico sono da condividere insieme a quelli della società che ha completamente sbagliato alcune scelte di mercato che non hanno portato i loro frutti in campo e, soprattutto, in classifica.

I bianconeri hanno provato a porre rimedio nel mercato di gennaio, ma a parte gli innesti di Kolo Muani e Veiga – che si è fatto male – nessuno sta rendendo per come ci si attendeva.

Intanto, in estate, potrebbe esserci un clamorosa addio. L’esterno turco, Kenan Yildiz, infatti, potrebbe lasciare la Continassa e raggiungere la big europea per provare a vincere la Champions League.

Juventus, addio a Yildiz? Una big lo cerca

La Juventus, a luglio, dovrà sicuramente cercare di rinforzare la squadra e di sistemare i conti. E, proprio per questo, si potrebbe prospettare la partenza di Yildiz. Il giocatore turco è cercato con insistenza dal Liverpool che lo avrebbe designato come erede di Salah.

In realtà, la società bianconera, non ha fretta di cedere il proprio gioiellino classe 2005. Pertanto, la valutazione che ne viene fatta, è davvero molto alta ed ammonta a circa 100 milioni di euro. Ovviamente, il tutto dipenderà anche dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il mancato arrivo tra le prime quattro potrebbe far pensare davvero a tagli importanti.

Juventus, i tifosi in rivolta

Il clima che si respira in questo momento in casa bianconera non è dei migliori. La tifoseria si aspettava fin da subito di ritornare a vincere o di competere con le big, ma così non è stato.

La squadra non ha ottenuto grande continuità di risultati e i tifosi da qualche tempo hanno iniziato a mostrare manifestazioni di dissenso parecchio esplicite.