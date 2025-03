Multa salatissima nello spogliatoio dell’Inter, decisione clamorosa della società | Così non ci si comporta

Il giocatore ha subito il rimprovero dei compagni di squadra, non si aspettava una sanzione del genere

Le regole all’interno di uno spogliatoio sono spesso bizzarre e difficili da comprendere per chi non fa parte della rosa della squadra in questione.

Spesso ci si può trovare a subire penitenze per comportamenti o atteggiamenti che altrove sono ben accetti o dove semplicemente si preferisce chiudere un occhio senza creare nessun tipo di polemica.

Tuttavia, nei grandi club molto spesso queste regole sono applicate in maniera severa e puntuale così da mantenere l’ordine e preservare l’immagine della squadra e dei propri giocatori.

Alcune volte queste regole possono però creare dei siparietti simpatici con i nuovi arrivati, questo sembrerebbe esser stato il caso di Andrè Onana al suo arrivo all’Inter.

Onana racconta la maxi multa per colpa di Dumfries!

Recentemente intervistato da Le Media CARRE’, l’attuale portiere del Manchester United, Andrè Onana, avrebbe raccontato diversi episodi legati alla sua esperienza in Italia con la maglia nerazzurra. In particolare Onana avrebbe raccontato un particolare evento che lo ha portato a pagare una salatissima multa a causa di uno scherzo di Dumfries.

Le parole dell’ex portiere nerazzurro: “Un giorno arrivo puntuale all’allenamento, ma Denzel mi fa notare che ero in ritardo, quindi ho pagato la multa. Le multe erano salate, per uno scherzo simile mi hanno fatto acquistare 35 iPhone perché bisogna comprarli a tutti. Arrivare in ritardo è una cosa che detestavano perché considerata una mancanza di rispetto“. L’aneddoto sicuramente simpatico fa comunque intendere come negli spogliatoi delle grandi squadre non sia tollerato alcun tipo di comportamento che possa portare un minimo danno al resto della squadra.

“Arrivai a Milano da numero due”

Onana ha poi raccontato del suo approdo in nerazzurro e di come fin dal primo minuto gli fosse stato fatto capire che avrebbe ricoperto il ruolo di riserva del portiere titolare Samir Handanovic.

Secondo Onana tutto sarebbe cambiato dopo la sconfitta dell’Inter ottenuta nel derby contro il Milan. I compagni di squadra del portiere camerunense avrebbero insistito per dare a lui la maglia da titolare che lo avrebbe accompagnato fino alla fine della stagione in maglia nerazzurra.