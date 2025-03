Ben 100 milioni per l’Inter, ora la palla passa a Marotta | Svolta clamorosa per la società

L’Inter incassa la bellezza di ben 100 milioni di euro e, per il mercato, adesso la palla passa a Marotta e ai dirigenti

L’Inter, in questa stagione, sta provando a lottare per quanti più obiettivi possibile. Il campionato sta vivendo la sua fase decisiva e sarà lotta fino al termine della stagione con grandi squadre come il Napoli e l’Atalanta. Non solo, la la squadra nerazzurra ha intenzione di andare avanti anche in Coppa Italia dove la aspetta il derby contro il Milan.

Fino a questo momento è stato eccellente anche il cammino in Champions League, dove gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti a qualificarsi nelle prime otto dopo partite molto complicate, ma sono anche riusciti ad accedere ai quarti di finale dopo aver battuto il Feyenoord nel doppio confronto.

Adesso ci sarà una sfida proibitiva contro il Bayern Monaco che da sempre resta una squadra molto complicata da affrontare per la qualità della sua squadra ed una delle favorite per la vittoria finale.

Intanto, per i nerazzurri, arriva una pioggia di milioni. La società è riuscita ad incassare circa 100 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere utili per il mercato. Adesso la palla passa a Marotta e i suoi dirigenti.

Inter, 100 milioni in arrivo: la palla passa ai dirigenti

Come abbiamo detto, da quando i nerazzurri, in questa stagione, hanno iniziato ad affrontare la Champions League, il cammino è stato sicuramente esaltante per i traguardi raggiunti fino a questo momento. Negli ultimi 15 anni, questa è la seconda volta che l’Inter riesce ad arrivare tra le prime 8 d’Europa, segno di un progetto che è cresciuto molto rispetto al passato.

E proprio grazie a questo cammino, anche le casse del club sorridono. Il club ha incassato la bellezza di circa 100 milioni di euro. Una cifra enorme, soprattutto alla luce dei conti che stanno per abbandonare il rosso. E per il mercato qualcosa potrebbe cambiare.

Inter, tutti gli obiettivi di mercato

La parola d’ordine in viale della Liberazione è quella di ringiovanire la rosa. Per questo, la dirigenza, ha intenzione di trovare profili futuribili su cui basare la propria squadra. E’ già arrivato il croato Sucic, ma tanto andrà fatto.

Sicuramente un difensore centrale che possa garantire la titolarità. Poi, occhio anche a centrocampo dove potrebbero esserci molti movimenti. Infine, l’attacco, dove si cercherà un back-up affidabile di Lautaro e soprattutto un giocatore capace di saltare l’uomo.