Dramma senza fine, SQUALIFICATO a vita | Carriera finita a causa delle SCOMMESSE

Arriva la notizia che sconvolge tutti: squalifica a vita e carriera finita per il giocatore a causa delle scommesse

Nell’ultimo periodo, una delle piaghe del sistema calcio è stata sicuramente quella dello scandalo del calcioscommesse. In Italia, purtroppo, riguardo a questa problematica, abbiamo avuto due esempi importanti come quelli del centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli e quello del centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali.

L’ex Milan è stato squalifica per questo a 10 mesi con altri 8 di pene accessorie, mentre l’ex Juventus ha patteggiato ed è arrivata la condanna ad 8 mesi di squalifica. Anche in Premier League c’era stato un caso simile che ha coinvolto l’attaccante Toney, che oggi gioca in Arabia Saudita.

L’attaccante, infatti, dopo una grande stagione era stato condannato a 15 mesi di squalifica che poi sono stati ridotti ad 8, ma che non sono bastati a non fargli perdere il Mondiale in Qatar.

Adesso, potrebbe esserci la squalifica per un altro giocatore importante per cui potrebbe arrivare addirittura una squalifica a vita e, di conseguenza, la sua carriera sarebbe terminata qui.

Caso scommesse: il giocatore rischia la squalifica a vita

Una situazione molto grave rischia di prospettarsi per il trequartista brasiliano del West Ham, Lucas Paquetà. L’ex Milan, infatti, è accusato di scommesse anche se, dal suo canto, il giocatore si è da sempre dichiarato innocente.

La Federazione inglese, invece, ha intenzione di andare fino in fondo alla vicenda e di andarci giù con la mano pesante chiedendo una squalifica a vita per lui. L’accusa riguarderebbe un flusso anomalo di scommesse provenienti dal Brasile e che riguardavano l’ammonizione del giocatore. Se così fosse, questo, vorrebbe dire carriera finita per lui.

West Ham, la squalifica sarebbe un danno economico enorme

L’eventuale squalifica di Lucas Paquetà sarebbe sicuramente un danno economico enorme per il West Ham. Il club inglese, infatti, nella passata stagione ha addirittura rifiutato una cifra vicina ai 100 milioni dal Manchester City per il proprio giocatore.

Questo porterebbe oltre al danno, la beffa. Non solo la perdita economica per l’offerta rifiutata, ma anche la perdita di un asset importante a livello tecnico-tattico per la squadra visto che si tratta di un giocatore centrale nel progetto.