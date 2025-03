Sarà il nuovo NUMERO 1 | Scelto Milinkovic-Savic: arriva dopo il Mondiale per Club

Il portiere viene corteggiato dalla big della Serie A, il suo futuro sembra essere deciso

Mancano ormai solo qualche mese alla fine del campionato di Serie A 2024-25 che si chiuderà ufficialmente in 25 maggio.Questa stagione ha riservato sicuramente diverse sorprese, nella parte alta della classifica possiamo vedere club che in pochi si sarebbero aspettati così in alto ma anche in basso possiamo avere sorprese simili.

Una squadra che molti si sarebbero aspettati di vedere più avanti in classifica è il Torino di Vanoli, che non ha sempre brillato nella stagione corrente.

A pesare sui risultati della squadra ci sono ovviamente i vari infortuni subiti dai calciatori granata, come ad esempio Zapata, che non scende in campo da ottobre. de

Tra i giocatori che stanno attivamente contribuendo ai risultati della squadra di Vanoli c’è anche il portiere granata Milinkovic-Savic. L’estremo difensore si sta rivelando tra i migliori portieri della stagione con delle prestazioni di alto livello.

Il Milan fa sul serio, a Luglio il primo obiettivo sarà Milinkovic-Savic

Purtroppo per i tifosi granata le grandi prestazioni vengono sempre accompagnate anche dall’interesse delle squadre più grandi. Proprio il Milan di Conceicao avrebbe puntato gli occhi proprio sul portiere serbo del Torino. I rossoneri vorrebbe trovare un sostituto all’attuale portiere titolare, Mike Maignan, e il nome di Milinkovic-Savic sarebbe spuntato fuori.

Milinkovic-Savic è un classe 1997, ha compiuto da poco 28 anni, quindi ha ancora molti anni di carriera davanti a sè, data anche l’età media in cui i portieri tendono a ritirarsi. Il Milan potrebbe fare l’acquisto perfetto che darebbe il via alla rivoluzione rossonera preannunciata da diversi giornalisti.

Il Milan rivoluzionerà tutto, il primo a salutare potrebbe essere Maignan

L’interesse dei rossoneri per il portiere serbo è ovviamente scaturito dalla probabile partenza di Mike Maignan. Il portiere francese sembra stia per concludere il proprio percorso con la maglia del Milan nonostante non sia ancora in scadenza di contratto.

Difficile risalire ai precisi motivi per cui il portiere francese sia arrivato alla rottura con il club rossonero, ma da tempo non si percepiva più lo stesso legame tra le parti. Mike Maignan lascerà Milano dopo aver vinto uno scudetto e una supercoppa italiana.