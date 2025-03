Nazionale, c’è la lesione del legamento | Tegola per il CT: non potrà essere convocato

Che tegola per il CT, il giocatore si ferma e salterà le prossime partite della sua Nazionale

Giocare per la propria nazionale è sicuramente un onore che molti calciatori professionisti sperano di poter vivere almeno una volta nella propria carriera.

Ricevere la convocazione del proprio commissario tecnico è un avvenimento che può riempire di gioia un professionista anche con diversi anni di carriera alle spalle, a volte però si è costretti a dover mancare all’appuntamento con la maglia della nazionale a causa di problemi di forza maggiore.

Le Nazionali di calcio saranno presto impegnate nei nuovi incontri di Nation League, i due scontri dei quarti di finale tra Italia e Germania riceveranno sicuramente particolare attenzione da parte dei media.

Ed è proprio nelle due partite tra Italia e Germania che ci sarà una pesante assenza per cui il commissario tecnico tedesco dovrà sicuramente trovare una soluzione.

Germania, si ferma Wirtz, salterà gli impegni di Nation League

Un fulmine a ciel sereno per Bayer Leverkusen e Nazionale tedesca, durante la partita con il Werder Brema il talentuoso centrocampista Florian Wirtz ha subito un infortunio che lo terrà lontano dai campi per un po’. Ciò porterà il giocatore a saltare diverse partite di campionato ma anche i prossimi impegni della nazionale tedesca che sarà impegnata nei quarti di Nation League in due partite, tra andata e ritorno, con la Nazionale italiana.

L’assenza di Wirtz peserà sicuramente sulle decisioni del CT della Germania, Julian Nagelsmann, che sarà costretto a trovare una nuova soluzione per sopperire all’assenza a centrocampo. Anche il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso dovrà trovare un sostituto per il centrocampista per mantenere alte le prestazioni nel tentativo di restare al passo del Bayern Monaco primo in classifica in Bundesliga.

Spalletti avrà un vantaggio, l’assenza di Wirtz è un’ottima notizia

Guardando invece al lato della Nazionale italiana l’assenza del talentuoso centrocampista tedesco è sicuramente un’ottima notizia visto che gli azzurri dovranno preoccuparsi di un pericolo in meno.

Tuttavia, Luciano Spaletti pretenderà sicuramente una grande da parte dei suoi giocatori, la Germania non va assolutamente sottovalutata, i tedeschi restano una delle nazionali più temibili del panorama mondiale.