No grazie, ma rifiuto la vostra offerta | Non voglio giocare per voi: HA DETTO NO a una valanga di milioni

Il giocatore ha rifiutato tantissimi soldi da parte della big europea per rimanere ancora nella sua squadra del cuore

Tantissime società si stanno già muovendo con largo anticipo per provare a rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. In Italia, per esempio, l’Inter sta provando ad adattarsi alla nuova politica della proprietà di Oaktree che ha deciso di ringiovanire la squadra e di puntare su giovani talenti che, però, abbiano già dell’esperienza.

Anche la Juventus sta cercando di provare a rinforzare ulteriormente la rosa, sempre con un occhio ai conti. L’obiettivo fondamentale è quello di tenere a Torino Kolo Muani che sta facendo molto bene in bianconero, ma anche di rinforzare la mediana con il profilo di Sandro Tonali in cima alla lista di Giuntoli.

Il Milan, invece, sta adocchiando i profili più interessanti per quanto riguarda la difesa, dove piace tantissimo Antonio Silva del Benfica, e il centrocampo, dove sembra in dirittura d’arrivo Samuele Ricci del Torino.

Intanto, c’è un giocatore che ha deciso di rifiutare la grandissima offerta economica della big europea. La sua intenzione è quella di rimanere con la maglia della sua squadra del cuore.

Il giocatore ha detto no: rifiutata l’offerta della big europea

Uno dei protagonisti della nazionale spagnola e della Liga è certamente l’esterno dell’Athletic Bilbao, Nico Williams. Il giocatore è stato uno dei più ricercati nello scorso mercato estivo, con il Barcellona pronto ad offrire tantissimi milioni per portarlo in Catalogna. Ma la risposta è stata no.

E a tal proposito, il giocatore ne ha parlato a France Football: “L’Athletic è la mia famiglia. Il legame che abbiamo all’interno del club è incredibile. Non credo che troverei quest’atmosfera da nessuna parte. In quel momento ho preso la decisione che mi sembrava giusta”.

Barcellona, in estate si torna alla carica per Williams

Nico Williams, però, rimane uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale e il salto in una big europea sembra essere scontato. Il Barcellona, in estate, tornerà alla carica per portarlo in blaugrana. E questa volta sarà complicato dire di no.

In Catalunya, il giocatore, troverebbe tantissimi compagni di nazionale, soprattutto il gemello nella corsia opposta, ovvero Lamine Yamal.