Dramma in Serie A, lutto devastante per il club | Arriva la condanna per il medico sociale

La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata la conferma: arriva la condanna per il medico sociale della società

In Serie A, in questo momento, la lotta per i vari obiettivi si sta facendo sempre più serrata. Dalla lotta per la vittoria dello scudetto, a quella per arrivare in Europa, fino a quella per non retrocedere, si sta creando una grande bagarre che sta rendendo il campionato molto appassionante fino all’ultimo respiro.

In cima alla classifica, è lotta a quattro tra Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Quattro squadre in sei punti, con gli uomini di Antonio Conte che sembrano quelli più direzionati verso il tricolore e una squadra bianconera che sembrava spacciata e che invece è riuscita a recuperare tantissimo terreno rispetto alle rivali.

Anche per l’Europa si sta creando un grande affollamento in classifica, visto che subito dopo le squadre sopra citate, ci sono Lazio, Fiorentina, Bologna, Roma e Milan che stanno lottando per poter giocare altre competizioni nella prossima stagione.

Intanto, arriva una novità importante per quanto riguarda una società. Dopo quanto accaduto negli anni passati, è arrivata la condanna per il medico sociale del club.

Dramma in Serie A, è arrivata la condanna per il medico sociale

In tanti ricorderanno della tragica scomparsa dell’ex difensore della Fiorentina, Davide Astori. Il giocatore Viola, infatti, il 4 marzo del 2018 venne trovato morto nella sua camera d’albergo proprio prima di giocare la partita di campionato contro l’Udinese. Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio e non solo quello italiano.

Proprio nel giorno del settimo anniversario della morte del ragazzo, è arrivata la decisione della Corte di Cassazione che ha deciso di confermare la pena di un anno – che era stata comminata sia in primo grado che in appello – per l’ex medico della società toscana, Giorgio Galanti.

Astori, un capitano apprezzato da tutti

Per quanto riguarda la persona Davide Astori, si è detto tantissimo in questi anni. Per chi non ha mai avuto il piacere di conoscerlo, è trapelata una persona per bene, amante del suo lavoro e dei suoi affetti.

Una perdita pesante per tutto il mondo del calcio che, in questi anni, non ha mancato mai di ricordarlo. Soprattutto le piazze di Firenze e Cagliari, ancora oggi, lo portano nel cuore.