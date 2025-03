Tornerà in campo l’anno prossimo | Brutta aggressione all’arbitro: SQUALIFICATO fino a dicembre

Maxi squalifica dopo l’aggressione al direttore di gara: potrà tornare in campo soltanto l’anno prossimo

Il campionato di Serie A sta vivendo, con ogni probabilità, la sua fase decisiva. Infatti, nelle varie zone della classifica, ci sono tantissimi scontri sia per quanto riguarda la lotta allo scudetto, all’Europa e alla zona retrocessione. Per le prime posizioni, la sfida è a tre tra Napoli, Inter e Atalanta.

La zona Europa è forse quella più affollata, visto che per la Champions League, l’Europa League e la Conference League ci sono tantissime squadre in ballo come Juventus, Lazio, Fiorentina, Bologna, Milan e Roma. Infine, anche per la zona retrocessione, c’è tanto da dire visto che Parma, Empoli e Venezia si stanno giocando la permanenza, mentre il Monza sembra oramai condannato.

Intanto, arriva una notizia clamorosa in merito alla decisione di una maxi squalifica. Potrà tornare in campo solamente l’anno prossimo visto che la squalifica avrà una durata fino a dicembre.

Una decisione molto dura, ma, se vogliamo, corretta visto che è avvenuta dopo un’aggressione molto grave al direttore di gara. Un episodio che ha fatto il giro del mondo.

Aggressione all’arbitro: arriva la squalifica fino a dicembre

Durante la partita di campionato tra Lione e Brest in Ligue 1 c’è stato un episodio molto grave che ha contraddistinto la partita a prescindere dal risultato. Infatti, dopo una decisione non condivisa, l’allenatore portoghese si è scagliato nelle proteste contro il direttore di gara mettendosi a tu per tu e andando al testa a testa fisico.

Ovviamente, l’arbitro ha espulso il tecnico ed è arrivata anche l’ufficialità riguardo la squalifica. Infatti, l’ex Milan dovrà stare lontano dal campo da gioco fino al 30 novembre 2025, quindi per 9 mesi. Insomma, una decisione molto dura per un episodio davvero gravissimo.

Lione, sostegno a Paulo Fonseca

Il Lione, dal canto suo, quanto a società, ha deciso di schierarsi dal lato del tecnico. La squalifica è stata accettata, ma la proprietà ha scongiurato l’ipotesi esonero per rasserenare tutto l’ambiente ed anche i giocatori.

Un clima che però è diventato insostenibile tra parte sportiva e arbitri e che in Ligue 1 sta davvero prendendo piede in maniera preoccupante.