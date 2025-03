No al Real Madrid non ci vado, voglio solo l’Inter | Rifiuto totale, indossa solo la maglia nerazzurra

Il giocatore ha giurato fedeltà alla squadra: Inter a vita e rifiuto totale al Real Madrid in passato

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha già iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra ha intenzione di costruire a Simone Inzaghi una squadra che possa continuare a competere sia per quanto riguarda il campionato italiano che in Champions League dove ha fatto molto bene.

Ma, alla competitività, bisognerà abbinare alcuni diktat che sono stati dati da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha stabilito di dover abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

In entrata è già stato acquistato il centrocampista croato Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria, ma ovviamente ancora molto andrà fatto per rinforzare la rosa

Intanto, una leggenda nerazzurra ha parlato del suo passato e della possibilità di lasciare l’Inter. L’ex giocatore ha dichiarato di aver giurato sempre fedeltà ai colori nerazzurri e di aver rifiutato una big come il Real Madrid.

Inter, fedeltà eterna: rifiutato il Real Madrid in passato

Una leggenda nerazzurra come l’ex difensore colombiano, Ivan Ramiro Cordoba, ha parlato di alcuni aneddoti del suo passato in nerazzurro e soprattutto di come abbia voluto sempre giurare fedeltà all’Inter e alla società fino alla fine della sua carriera.

Ecco le sue parole a Radio Serie A: “Non mi sono mai pentito di aver scelto l’Inter, ero in una grande squadra e mi ero ripromesso sportivamente di fare qualcosa di importante. Dovevo fare la storia. Il Real? E’ arrivato in due occasioni dicendo: ‘Non farti problemi a chiedere quello che vorrai, non farti problemi per quello che chiederà l’Inter”.

Cordoba, una carriera in nerazzurro

Cordoba, alla fine, è stato uno dei simboli nerazzurri. Un giocatore che ha fatto la storia del club e ne ha incarnato appieno i valori e gli ideali.

Un giocatore che ha passato momenti durissimi quando il club non vinceva, ma che è stato ripagato alla grande con tantissime vittorie che ne hanno fatto un campione indimenticabile.