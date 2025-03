Inter, arriva una MULTA salatissima | Hanno sbagliato TUTTI: grande frustrazione in società

Il Giudice Sportivo non ci è andato leggero, multa pesante per tutti i responsabili

Il recente scontro tra Napoli e Inter ha generato senza dubbio diverse tensioni in campo ma anche fuori tra i tifosi presenti allo Stadio Maradona.

Lo scontro di campionato si è infine concluso per 1 a 1, con l’Inter che ha subito il gol del pareggio partenopeo durante i minuti finali dopo esser passata in vantaggio grazie alla punizione di Dimarco calciata nel primo tempo.

L’importanza della partita ha portato ad un clima parecchio teso, non solo tra i professionisti in campo ma anche purtroppo sugli spalti dove non tutti i tifosi si sono tenuti lontani da comportamenti che poco hanno a che fare con lo spirito della manifestazione sportiva.

La rivalità tra le due squadre si è fatta decisamente sentire, lo scontro era estremamente importante per la corsa scudetto e per un possibile ribaltone in classifica da parte del Napoli.

Pessimi comportamenti da parte dei tifosi, Napoli e Inter multate

Quanto accaduto sugli spalti durante Napoli – Inter non fa sicuramente onore alle tifoserie delle due squadre a capo della classifica di Serie A. I tifosi interisti si sono resi artefici del lancio di alcuni oggetti nel campo di gioco, in particolare sono state lanciate delle bottiglie di plastica e delle lattine. L’azione è stata punita con una multa di 8 mila euro alla squadra dei campioni di Italia. Non un grande spettacolo per il nostro calcio e per le nostre tifoserie.

Ma non è tutto, anche i tifosi del Napoli non si sono comportati come dei perfetti padroni di casa. A quanto pare uno dei tifosi della squadra partenopea avrebbe tentato di sputare Massimiliano Farris, il vice allenatore di Inzaghi. Il Napoli è stato multato per 12 mila euro a causa dell’azione di un singolo tifoso.

Anche Inzaghi non è riuscito a frenarsi!

Chi ha assistito alla partita avrà sicuramente notato anche il comportamento del tecnico dei nerazzurri. Simone Inzaghi è stato ripreso più volte dal quarto uomo in quanto è stato diverse volte sorpreso fuori dall’area tecnica.

Ciò alla fine ha comportato un cartellino giallo anche per l’allenatore interista che però non ha portato a nessuna squalifica.