Ultim’ora Sinner: lo hanno chiamato a tarda notte | Cambia la sua vita

Una telefonata di estrema importanza per il tennista, non rispondere avrebbe cambiato tutto

La scorsa settimana si è discusso molto della situazione di Jannik Sinner con il caso che lo lega all’agenzia antidoping mondiale.

Il verdetto che costringerà Sinner a stare per 3 mesi lontano dai campi da tennis ha fatto discutere diverse personalità legate al tennis e in generale allo sport.

Secondo molti infatti, il tennista è stato graziato in maniera fin troppo generosa dalla WADA. Il suo in fin dei conti è un caso di doping, involontario, ma pur sempre di doping stiamo parlando. Una squalifica di 3 mesi che non eviterà la partecipazione a nessuno dei Grande Slam appare fin troppo leggera.

Dall’altro lato invece c’è chi difende il tennista, che l’assunzione sia avvenuta in maniera involontaria ormai è largamente appurato. Secondo alcuni il tennista non meritava alcun tipo di squalifica ma la piena assoluzione.

Sinner, la telefonata che ha consentito l’accordo tra le parti

Anche il protagonista di questa storia sperava decisamente nella completa assoluzione ma così non è stato. A quanto riportano BBC e Il Corriere dello Sport, parrebbe che l’accordo tra Jannik Sinner e la WADA sia arrivato durante la notte tra il 14 e il 15 febbraio. Notte in cui il campione si sarebbe confrontato telefonicamente con i legali della WADA.

A quanto pare il campione altoatesino sarebbe stato riluttante ad accettare un accordo che però alla fine è stato raggiunto. D’altronde non è sicuramente semplice accettare una parte di colpevolezza quando si è convinti di essere completamente innocenti. La cosa certa è che non accettare quell’accordo avrebbe potuto cambiare la carriera di Sinner per sempre.

I tifosi porteranno pazienza, Jannik tornerà presto

Tre mesi di squalifica quindi quelli accettati dal tennista. Tre mesi lontano dalle competizioni che però non impediranno al campione di partecipare a nessun Grande Slam, visto che il primo grande torneo dell’anno sarà il Roland Garros previsto per il 26 maggio a Parigi.

Tra l’altro Sinner potrà anche partecipare al principale torneo della penisola italiana cioè gli Internazionali di Roma. Torneo che farà parte della fantastica stagione della terra rossa che condurrà gli appassionati al Roland Garros.