“Basta, mi ritiro”: ADDIO al calcio a soli 29 anni | Disagio psicologico, carriera finita

Intanto, è arrivata la notizia. Il giocatore ha deciso di ritirarsi a soli 29 anni. Il ragazzo non ha più retto le pressioni e ha deciso di dire basta con il calcio giocato. La sua carriera termina a questo punto.

Decisione presa, addio al calcio a soli 29 anni: il giocatore dice basta

Uno dei giocatori che più sono stati sottovalutati nella storia recente del calcio è stato sicuramente Andrè Schurrle. Il trequartista ha vinto tantissimo sia con la nazionale tedesca che con i tanti club in cui ha giocato ed è sempre stato un calciatore di livello. Adesso, è arrivata la sua decisione di ritirarsi a soli 29 anni.

Ecco le sue parole al Der Spiegel: “L’idea stava maturando da molto tempo e alla fine ho deciso, i momenti difficili erano sempre di più e quelli felici sempre di meno. Ho vissuto più ombre che luci e non ho più bisogno degli applausi del pubblico”.

Schurrle, Campione del Mondo con la Germania

Tra le tante vittorie ottenute da Schurrle, resta sicuramente indimenticabile quella ottenuta con la sua Germania, al Mondiale del 2014, in finale contro l’Argentina in cui fu proprio lui l’autore dell’assist per il gol di Mario Gotze.

Ma la partita indimenticabile è stata sicuramente quella del 7-1 contro il Brasile in cui il trequartista tedesco andò pure in gol.