Maxi MULTA per un club di Serie A | Errore gravissimo: il presidente costretto a pagare

L’errore dell’allenatore costa caro al club di Serie A, sarà costretto a pagare una multa

Spesso calciatori e allenatori possono lasciarsi andare a frasi o opinioni che possono mettere in cattiva luce lo stesso interlocutore o le istituzioni del calcio.

Le varie leghe però non si stanno più rivelando tolleranti riguardo a determinate dichiarazioni che spesso sembrano esser proferite soltanto per generare polemiche, a cui spesso le istituzioni del calcio non possono rispondere direttamente.

Basti pensare alla moltitudine di dichiarazioni contro la direzione arbitrale, che spesso a fine partita vengono lanciate da parte degli elementi di una squadra che ha subito uno o più errori arbitrali.

E’ proprio la questione arbitri quella che può spesso portare lo staff della squadra a perdere la pazienza e ad esprimere delle opinioni che forse era meglio tenere per sé, è successo anche recentemente ad un noto allenatore di Serie A.

Ranieri la fa grossa, le dichiarazioni pesano, multa per la Roma

A seguito del recente incontro valido per la Uefa Europa League tra Porto e Roma il tecnico dei giallorossi, Claudio Ranieri, si è lasciato andare a diverse dichiarazione che hanno creato non poche polemiche. Ranieri si sarebbe lamentato della designazione dell’arbitro scelto per l’incontro di andata tra le due squadre giocato in Portogallo. Secondo il tecnico l’arbitro tedesco Stieler tenderebbe a favorire la squadra di casa e ciò se evincerebbe dalla striscia di risultati positivi ottenuti dalle squadre che giocano in casa arbitrate da lui.

Ciò non è passato inosservato agli occhi della Uefa che ha deciso di multare sia l’allenatore romanista che la dirigenza giallorossa. Per Ranieri una multa di 20.000 euro a causa delle sue dichiarazioni, mentre per la Roma 11.000 euro per la condotta della squadra e 8.000 euro per gli atti di danneggiamento causati allo stadio da parte dei tifosi.

Il tecnico ha attaccato direttamente Rossetti

Le parole dell’allenatore sono direttamente indirizzate al designatore degli arbitri della Uefa, Roberto Rossetti.

L’italiano Rossetti non ha ovviamente rilasciato alcuna dichiarazione in merito. L’erede di Collina ha preso in carica il ruolo di designatore per la Uefa proprio dopo il ritiro dell’ex arbitro attualmente presidente della Commisione Arbitri della Fifa.