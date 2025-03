Chiamato d’URGENZA Tudor: “Vieni ad allenarci” | Ritorno col botto in Serie A

Igor Tudor potrebbe ritornare ad allenare in Serie A. La società ci sta pensando sul serio per riportarlo in Italia

La prossima stagione potrebbe vedere tantissimi cambiamenti sulle panchine della squadre di Serie A. Sicuramente la Roma sarà quella che dovrà avere un nuovo allenatore. La società, con i consigli di Claudio Ranieri, sta provando a cercare il profilo migliore per la squadra giallorossa della prossima stagione.

Occhio anche al Milan che, nel caso in cui non dovesse arrivare in Champions League, potrebbe decidere di non puntare più su Sergio Conceicao. I rapporti con la dirigenza sono ai minimi storici e i risultati, dopo la vittoria della Coppa Italia, non stanno arrivando per come si era sperato.

Occhio anche all’Inter che, nel caso in cui non dovesse arrivare lo scudetto, potrebbe decidere di interrompere il rapporto con Simone Inzaghi che ha richieste anche dalla Premier League.

Intanto, una società di Serie A, sta pensando di riportare in panchina Igor Tudor. Dopo l’esperienza alla Lazio, il tecnico ha intenzione di rimettersi in gioco e vuole sposare un progetto ambizioso.

Tudor, possibile ritorno in Serie A: una società lo cerca

Igor Tudor potrebbe ritornare presto ad allenare. Secondo quanto affermato da Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia, il tecnico croato potrebbe ritornare nuovamente in Serie A dopo l’esperienza alla Lazio. Su di lui c’è una big.

Si tratta dell’Atalanta che, a fine stagione, potrebbe salutare Giampiero Gasperini. Il tecnico atalantino ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. O le strade si separeranno a fine stagione oppure a scadenza. Proprio per questo l’intenzione è quella di non farsi trovare impreparati e di avere già in mano un sostituto. Ma ci sono anche delle alternative.

Atalanta, due importanti alternative a Tudor

L’Atalanta, come detto, sta provando a trovare il tecnico giusto in caso di addio di Gasperini. E oltre a Tudor, ci sono anche due alternative molto valide. La prima porta all’ex ct della Nazionale, Roberto Mancini.

La seconda, invece, ad un altro ex allenatore della Lazio come Maurizio Sarri. Ma ancora è tutto da scrivere. C’è una stagione che potrebbe regalare il sogno scudetto.