Chiamato d’urgenza Igor Tudor | Serve assolutamente uno come lui: accordo e firma con la BIG di Serie A

Igor Tudor potrebbe tornare ad allenare presto in Serie A: una big è pronta a puntare su di lui per l’anno prossimo

La prossima stagione di Serie A potrebbe vedere tantissimi cambiamenti per quanto riguarda le panchine di parecchie squadre. Ad iniziare dall’Inter che, nel caso in cui non dovesse vincere lo scudetto, metterebbe in discussione la posizione dell’attuale tecnico, Simone Inzaghi. Ma occhio anche al Milan, dove la posizione di Sergio Conceicao potrebbe traballare e non poco.

I cattivi risultati ottenuti non fanno ben sperare ad un futuro florido per il portoghese. Già adesso la sua posizione è in discussione, ma alla fine dell’anno la decisione potrebbe essere definitiva per lui. La Juventus sta riflettendo molto sulla posizione di Thiago Motta. Il tecnico bianconero, infatti, se non dovesse arrivare in Champions League potrebbe far posto ad un altro allenatore.

Anche la Roma sta provando a trovare una figura che possa far tornare la squadra stabilmente in zona Europa. In questo momento, il favorito sembra essere l’attuale tecnico dell’Ajax, Farioli.

Intanto, in Serie A, potrebbe ritornare molto presto anche Igor Tudor. L’allenatore croato, dopo l’esperienza alla Lazio, potrebbe ripartire da una big pronta a puntare su di lui per la prossima stagione.

Tudor, ritorno in Serie A? Una big lo cerca

Igor Tudor potrebbe tornare presto ad allenare in Serie A. E’ questa la notizia rilanciata dal noto giornalista, Alfredo Pedullà. Il tecnico croato, infatti, vuole un progetto che sia vincente e proprio per questo c’è una big del nostro campionato pronta a fiondarsi su di lui.

Si tratta dell’Atalanta che, in caso di addio, come ammesso da lui stesso, di Giampiero Gasperini, ha intenzione di andare su un allenatore che abbia dei principi di gioco molto simili. Ecco che la carta Tudor potrebbe essere quella adatta al progetto che ha in mente la società nerazzurra.

Non solo Tudor, altre due piste sul tavolo

La pista che porta a Tudor, però, non è la sola e l’Atalanta starebbe anche valutando altre due piste tutte italiane. La prima è quella che porta a Maurizio Sarri.

La seconda, invece, riporterebbe in Italia l’ex ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Vedremo chi riuscirà ad avere la meglio.