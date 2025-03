“I compagni lo hanno riempito di schiaffi”: è successo davanti agli occhi di Conceicao | Che caos nel Milan

Assurdo quanto accaduto durante l’allenamento dei giocatori del Milan, schiaffi per il giocatore

Il Milandi Coinceicao non sta sicuramente attraversando il suo miglior periodo, l’eliminazione dalla Champions League e i risultati non proprio esaltanti che arrivano dal campionato rischiano di minare l’ambiente rossonero.

Avere uno spogliatoio coeso è molto importante anche a livelli alti, questo dovrebbe essere tra gli obiettivi di qualsiasi allenatore, contribuire a creare un gruppo forte anche grazie i rapporti tra giocatori.

L’arrivo di Coinceao sembra aver giovato da questo punto di vista ai rossoneri che non disdegnano atteggiamenti scherzosi tra compagni e staff.

Certo, scherzare tra compagni non è sicuramente sintomo di una squadra che funziona alla perfezione, ma respirare un bell’ambiente nello spogliatoio può sicuramente aiutare a portare maggiori risultati in campo.

Pavlovic vittima delle penitenze, schiaffi in faccia per il difensore!

Respirare un’aria scherzosa tra compagni può anche aiutare a gestire meglio la tensione prima di alcuni scontri molto importanti, i giocatori del Milan sembrano aver capito questa cosa. Durante la rifinitura prima dello scontro di Uefa Champions League contro il Feyenoord i rossoneri si sono dedicati ad il classico gioco del torello che permette sia di affinare le proprie abilità nella gestione palla ma anche di potersi allenare scherzosamente.

La vittima questa volta è stata Stahinja Pavlovic, il difensore di orini serbe si è ritrovato al centro del torello creato dai giocatori rossoneri. Ciò ha costretto Pavlovic a subire la penitenza scelta dei giocatori del Milan e cioè gli schiaffi. Ed è così che le telecamere dei giornalisti hanno potuto riprendere il difensore subire scherzosamente la penitenza fisica da parte dei suoi compagni di squadra.

Stemperare la tensione purtroppo non ha aiutato i rossoneri

Purtroppo per il Milan gestire la tensione del pre partita non è stato di grande aiuto per la qualificazione dei rossoneri. Il Milan ha perso la gara di ritorno contro il Feyenoord venendo così eliminato dalla competizione europea.

Colui che viene considerato il principale responsabile dell’eliminazione rossonera è l’esterno francese Theo Hernandez. Durante la partita l’arbitro ha espulso il giocatore a causa di una simulazione in area di rigore.