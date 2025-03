Abbiamo pagato la clausola di Nico Paz, svolta nella sua carriera | Futuro tutto da scrivere in Serie A

Nico Paz sarà uno dei profili più attenzionati sul mercato visto il grande campionato che sta giocando quest’anno

Nico Paz sta facendo faville in Serie A alla sua prima stagione da titolare. Il giocatore è arrivato dal Real Madrid a vestire la maglia del Como ed è una delle sorprese più piacevoli del nostro campionato. Un giocatore che è stato impiegato in differenti posizioni in campo con un rendimento sempre molto elevato.

Mezz’ala, trequartista ed anche prima punta, come nell’ultimo turno contro la Fiorentina, le sue giocate sono sempre state decisive. Il Como, a gennaio, ha provato a presentare un’offerta allettante al Real Madrid per provare ad eliminare la clausola di recompra, ma il club spagnolo ha rifiutato questa opzione.

Anche l’Inter è molto interessata al giocatore, ma sembra che l’unica possibilità che avranno i nerazzurri di portarlo a Milano sia quella di convincere il giocatore a sposare il progetto nerazzurro.

Intanto, arriva la notizia sul trequartista argentino che potrebbe cambiare il suo futuro in Italia per le squadre che lo vogliono avere con sè nella prossima stagione.

Nico Paz oggetto del desiderio: futuro tutto da scrivere

Come detto, il Como ha acquistato nel mercato estivo Nico Paz per la cifra di 6 milioni di euro dal Real Madrid. Il club spagnolo, però, ha conservato il controllo sul giocatore inserendo il 50% sulla futura rivendita e un clausola di recompra resa valida per tre stagioni a partire da giugno.

Nel 2025, infatti, per strapparlo alla squadra lombarda, il Real Madrid dovrà sborsare 8 milioni di euro, nel 2026, invece, 9 milioni di euro, mentre nel 2027 dovrà tirar fuori 10 milioni di euro.

Inter, ecco tutti gli obiettivi per giugno

L’Inter, oltre a Nico Paz, cerca altri profili giovani e di qualità che possano migliorare e ringiovanire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Per la difesa il profilo preferito è quello dell’olandese Beukema, di proprietà del Bologna.

In mezzo, occhio alla situazione di Samuele Ricci che, però, sembra essere molto vicino al Milan che è alle ultime battute della trattativa. In avanti, il profilo preferito è sempre quello di Jonathan David a parametro zero, ma la concorrenza è elevata.