“Imbroglio legalizzato”: annuncio choc su Sinner | Ora le cose si mettono veramente male

La vicenda del campione italiano continua ad alimentare diverse polemiche tra i suoi colleghi

Non sembra ci sia pace per il campione altoatesino Jannik Sinner, tra la squalifica arrivata in seguito all’accordo con la WADA e la probabile rottura con la ex fidanzata il giovane tennista sembra non poter respirare un momento di serenità.

Ovviamente ciò che preme di più i tifosi del tennista italiano sono i termini della squalifica imposta dall’agenzia antidoping, Sinner non potrà partecipare a nessuno torneo fino al 4 maggio 2025 e non potrà allenarsi con nessun team certificato fino al 13 aprile 2025.

Una pena che per molti è risultata fin troppo severa data la completa involontarietà nell’assumere la sostanza da parte del campione italiano. Sinner ha confermato la sua versione: è entrato in contatto con la sostanza dopante a causa di un errore del suo fisioterapista.

Tuttavia, nonostante la pena possa apparire pesante per molti per molti altri non è così. Diversi colleghi di Sinner si sono infatti espressi in maniera negativa riguardo l’accordo tra la WADA e il tennista, secondo loro l’agenzia antidoping ha riservato un trattamento speciale al primo classificato nel ranking ATP.

Tiriac ci va giù pesante, per lui è stato un vero e proprio imbroglio

Tra i più aspri critici della decisione della WADA c’è l’ex tennista rumeno Ion Tiriac. Secondo l’ex campione le nuove regole antidoping hanno cambiato il gioco rendendolo in qualche modo falsato. Le parole dell’ex tennista: “Il giorno in cui la WADA ha accettato la prima cosiddetta eccezione ‘AUT’ per un atleta che assumeva sostanze dalla lista nera, è stato allora che l’imbroglio è stato completamente legalizzato. Questo significa imbrogliare lo sport, imbrogliare se stessi, imbrogliare i propri avversari e imbrogliare il pubblico. Il gioco è truccato, amici miei.”

Parole dure quelle dell’ex tennista anche se non sembrano riferite specificatamente alla situazione di Sinner ma più che altro alla nuova tendenza della WADA di chiudere un occhio su alcune sostanze.

Il campione italiano salterà Indian Wells

Nel frattempo Sinner sarà costretto a saltare il torneo di Indian Wells. Lo scorso anno il campione italiano uscì in semifinale contro Alcaraz che infine vinse il torneo.

Alla domanda sull’imminente torneo Alcaraz ha risposto di non sentirsi comunque il favorito in quanto, nonostante l’assenza del campione altoatesino, ci saranno altri atleti molto forti che parteciperanno al torneo e che potrebbero impedirgli un’altra vittoria consecutiva.