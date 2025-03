ULTIM’ORA INTER: resta anche la prossima stagione | Non va da nessuna parte, che svolta

Il nerazzurro dato in uscita dovrebbe restare anche nella prossima stagione: Inzaghi lo vuole all’Inter

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. L’intenzione di Marotta, Ausilio e Baccin è quella di costruire una squadra che possa essere competitiva su tutti i fronti, sia nel campionato italiano che in Champions League, visto che i nerazzurri hanno fatto sempre bene fino ad ora.

Ma, accanto al fattore della competitività, ci dovranno essere alcune indicazioni date dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha ordinato ai propri dirigenti di abbassare l’età media della squadra, di abbassare i costi totali di squadra ed anche il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, proprio in quest’ottica, tantissimi giocatori presenti nella rosa attuale potrebbero lasciare Appiano Gentile, ma ce n’è uno che dovrebbe rimanere a Milano anche nella prossima stagione.

La società avrebbe deciso di farlo rimanere e anche Simone Inzaghi è di questo avviso. Il tecnico nerazzurro ha intenzione di puntare ancora su di lui per l’anno prossimo.

Inter, il giocatore rimarrà ancora in nerazzurro: decisione presa

Uno dei giocatori il cui futuro sembra ancora in bilico è sicuramente Stefan de Vrij. Il difensore olandese, quest’anno, sta giocando una delle sue migliori stagioni da quando veste la maglia nerazzurra. E, proprio nella conferenza stampa prima della partita di Champions contro il Feyenoord, ha parlato del suo futuro.

Ecco le sue parole: “Ritorno al Feyenoord? Non lo so, non so neanche se tornerò in Olanda a giocare. L’Inter ha un’opzione di rinnovo, quando mi comunicheranno le loro intenzioni, mi comporterò di conseguenza e deciderò cosa fare se non dovessi rimanere a Milano”.

de Vrij, l’intenzione della società sembra chiara

Per quanto riguarda l’ex difensore della Lazio, l’intenzione della società sembra chiara. La dirigenza ha intenzione di attivare l’opzione di rinnovo annuale automatico e farlo rimanere per un’altra stagione.

Rispetto ad Acerbi, infatti, l’olandese è più giovane di qualche anno e, soprattutto, sta garantendo una tenuta fisica maggiore, soprattutto in stagioni in cui i nerazzurri dovranno giocare sempre tantissime partite.