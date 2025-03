Quest’estate prendiamo Lucca, affare fatto per la prossima estate | Colpo a EFFETTO in Serie A

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare l’Udinese quest’estate e per lui c’è il forte interesse della big di Serie A

Le squadre di Serie A hanno già iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. L’Inter, ad esempio, sta iniziando a valutare i primi profili, visto che la proprietà di Oaktree ha dato input di dover ringiovanire una rosa che rappresenta la più anziana dell’intera Serie A.

Anche la Juventus vuole mettere a posto i conti, ma fare ancora qualche passo avanti per quanto riguarda la lotta per le prime posizioni della classifica. Dopo il mercato della passata stagione, Giuntoli è pronto a rinforzare ulteriormente l’organico bianconero in vista della prossima stagione sportiva.

Anche il Milan guarda soprattutto in difesa e a centrocampo. Per il reparto arretrato piace sempre tantissimo il difensore portoghese, Antonio Silva. Mentre per la mediana il nome caldissimo resta quello di Samuele Ricci del Torino che addirittura sembra essere in dirittura d’arrivo.

Ma uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere Lorenzo Lucca dell’Udinese. Sul centravanti c’è il forte interesse della big di Serie A pronta a trattare con il club friulano.

Lucca pronto al grande salto: la big di Serie A su di lui

Lorenzo Lucca sarà uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo. L’attaccante dell‘Udinese, secondo quanto riportato da Il Mattino, è cercato dal Napoli visto che, per caratteristiche, piace tantissimo ad Antonio Conte che lo vorrebbe per affiancarlo a Romelu Lukaku.

Dopo una grande stagione come quella attuale da parte del giocatore, ovviamente, serviranno tanti soldi per strapparlo alla famiglia Pozzo. Ma Manna ha intenzione di fare sul serio, soprattutto perchè il Napoli ha un bel gruzzolo da poter spendere.

Napoli, oltre a Lucca piace tantissimo un altro giocatore

Se Lucca è l’opzione principale per l’attacco di Antonio Conte, ecco che c’è anche un giocatore che rappresenta un’alternativa molto valida e che potrebbe essere percorsa in uno scambio.

Si tratta di Hojlund del Manchester United. L’attaccante danese, infatti, potrebbe lasciare i Red Devils a cui, tra le altre cose, piace tantissimo Victor Osimhen. In questo senso si potrebbe imbastire uno scambio che accontenterebbe entrambe le parti.