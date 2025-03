Ecco Chiesa, lo prendono GRATIS dal Liverpool | Con lui si vince lo Scudetto l’anno prossimo

La dirigenza fa sul serio, Chiesa potrebbe tornare in Italia e con lui in squadra si punta in alto

La carriera di Federico Chiesa non ha sicuramente preso la piega che molti si sarebbero aspettati dal talento ex Fiorentina e Juve.

Basti pensare al suo incredibile Europeo giocato nel 2021, delle prestazioni da vero fuoriclasse per l’attaccante figlio d’arte che hanno consentito all’Italia di Roberto Mancini di alzare il suo secondo titolo europeo. Chiesa era un giocatore della Juventus e da quel giorno tutti hanno avuto l’impressione che la carriera del classe 1997 sarebbe decisamente decollata, ma non è andata proprio così.

Purtroppo nel 2022 Federico Chiesa ha subito un grave infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per molto tempo. A seguito dell’infortunio l’attaccante non è più riuscito a portare in campo le prestazioni che lo avevano fatto salire sul tetto di Europa.

Adesso Chiesa si trova in Inghilterra per vestire la maglia del Liverpool dove non sta ottenendo molto spazio, ma molto presto potrebbe presentarsi l’occasione per tornare in Italia.

L’Atalanta fa sul serio, Chiesa può arrivare a parametro zero

Tra le squadre che starebbero puntando al talento italiano ci sarebbe anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi vorrebbero puntare sul fatto che il contratto che lega l’attaccante alla Juventus scadrà a giugno 2025 lasciando il giocatore libero di firmare per qualsiasi altra squadra. L’acquisto di Chiesa potrebbe segnare un importante salto di qualità per l’Atalanta che avrebbe tutte le carte in regola per puntare allo scudetto.

Se Gasperini dovesse restare sulla panchina dei bergamaschi avrebbe davanti a lui un’altra sfida, quella di ridare alla nazionale Italiana un attaccante in grado di regalare grandi prestazioni ai tifosi azzurri. Non resta che attende per vedere se il destino di Chiesa riporterà l’attaccante nella penisola italiana dove farebbe comodo anche ad altre grandi squadre.

Non solo Chiesa, l’Atalanta potrebbe puntare anche a lui

Ci sono altri nomi a cui i bergamaschi potrebbero puntare per andare a rinforzare il proprio attacco, uno di questi potrebbe essere Domenico Berardi.

La bandiera del Sassuolo attualmente sta giocando nel campionato di Serie B, chissà se alla fine di questa stagione sarà finalmente pronto per lasciare i colori neroverdi.