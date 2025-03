Niente addio a parametro zero, io gratis non me ne vado | Colpo di scena Juventus

Il giocatore ha deciso di non lasciare i bianconeri a parametro zero e rinnoverà il suo contratto con la Juventus

La Juventus sta già iniziando a progettare il prossimo mercato estivo per provare, in primis, a sistemare i conti a bilancio, visto l’enorme rosso a cui la società bianconera deve far fronte, ma anche per avvicinarsi ancora di più alle prime della classe per competere per la vittoria del campionato in un progetto che dovrà crescere ancora.

Sicuramente, un aspetto che andrà considerato, saranno i giocatori su cui puntare. Infatti, in tanti potrebbero lasciare la Continassa quest’estate, ma occhio anche ai possibili nuovi arrivi, visto che nei fatti ci sono due giocatori già presenti in rosa che la società vuole mantenere a Torino. Si tratta, ovviamente, di Veiga e di Kolo Muani.

Anche in mezzo si vuol far qualcosa di importante in entrata, visto che piace sempre tantissimo Sandro Tonali, ma anche il centrocampista brasiliano dell’Atalanta, Ederson.

Intanto, un giocatore che era dato in partenza vista l’imminente scadenza del proprio contratto, rimarrà a Torino e, non solo, ma rinnoverà anche il proprio contratto con la squadra bianconera.

Juventus, il giocatore rinnova il contratto a sorpresa: resta a Torino

La Juventus rinnoverà il contratto del proprio portiere polacco, Zelezny, impegnato con la squadra Under 23. Il futuro del giocatore sembrava parecchio in bilico nelle passate settimane, vista la scadenza di contratto al 30 giugno del 2025.

Le cose, però, sono cambiate radicalmente e le parti hanno trovato la quadra, mancano solamente alcuni dettagli. Infatti, il giocatore firmerà il nuovo contratto con la Juventus con accordo triennale ed un’opzione per una stagione ulteriore. Insomma, a breve ci sarà la fumata bianca.

Juventus, Giuntoli da fiducia a Motta

Quando sei in una squadra come la Juventus, l’obiettivo, ovviamente, è sempre quello della vittoria. Poi, però, bisogna fare i conti con la realtà. E la realtà dice che, al momento, i bianconeri non sono ancora al livello di Inter, Napoli e Atalanta. Anche se i punti recuperati nelle ultime settimane, fanno sognare lo scudetto.

Sicuramente, tra la prossima stagione e quella successiva, la società vorrà puntare dichiaratamente al tricolore, intanto la fiducia a Thiago Motta resta intatta.