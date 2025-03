Voglio SOLO la Roma, svolta TOTALE per il club | Il campione apre ai giallorossi: ora tocca a Ranieri

Il campione non vuole valutare altre offerte, nel suo futuro c’è solo la Roma

Nel calcio moderno sembra che la figura della bandiera sia ormai sparita. E’ ormai difficile vedere un atleta sacrificare la propria carriera per restare per sempre a fianco della propria squadra del cuore.

Oramai i contratti da capogiro che vengono proposti a volte ai giocatori farebbero vacillare chiunque, anche il calciatore più deciso nelle proprie azioni potrebbe avere un ripensamento se gli venissero proposte le grandi cifre di cui sentiamo spesso parlare.

Eppure la Serie A fino a non molti anni fa poteva contare di diversi giocatori così, professionisti che hanno vestito per lunghissimo tempo una sola maglia e ne hanno difeso i colori fino alla fine della propria carriera.

Tra di essi ci sono Di Natale, Zanetti, Del Piero, Maldini e anche Totti. Alcuni di loro hanno mantenuto un ruolo dirigenziale all’interno del club, mentre altri, come ad esempio Totti, non sono rimasti a lungo tra le fila del club per diversi motivi.

Totti: “Vorrei tornare a Roma come dirigente!”

Intervistato recentemente dalla trasmissione in streaming “Viva el Futbol”, Francesco Totti si sarebbe espresso sul suo futuro nel mondo del calcio e sul suo possibile riavvicinamento ai colori giallorossi dopo diversi anni lontano da quell’ambiente. Alla domanda sul possibile futuro dirigenziale Totti ha risposto così: “In un’altra squadra no, tornerei solo la Roma. C’è solo la Roma per me. Io come Maldini? Mi piacerebbe, vorrei un ruolo importante ma non è che dovrei decidere da solo. Vorrei dare un contributo, saprei quali giocatori scegliere”.

Estremamente chiaro l’ex campione, se mai dovessimo rivederlo nel mondo del calcio sarebbe sicuramente a fianco dello staff dei giallorossi. Chissà se l’attuale allenatore dei giallorossi, Claudio Ranieri, potrebbe avere voce in capitolo riguardo al ritorno di Totti a Roma, il rapporto tra i due è sempre stato di grande amicizia.

“A Gennaio una squadra mi ha cercato”

Un’altra rivelazione che farà sicuramente discutere è quella arrivata in seguito durante l’intervista. L’ex campione ha affermato che in realtà anche una squadra di Serie A ha contattato Totti per cercare di riportarlo in campo.

L’ex capitano giallorosso però non ha rivelato il nome della squadra lasciando tutti in dubbio su quale potesse essere stato il club.