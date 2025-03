Infortunio PESANTISSIMO, c’è la frattura | Necessaria l’operazione, stagione finita

Un altro grave infortunio in Serie A ed un altro giocatore costretto a terminare la stagione in anticipo

In questa stagione, in Serie A, tantissimi giocatori hanno subito infortuni molto gravi che li hanno portati a terminare prima del tempo la loro stagione, penalizzando le rispettive squadre. Episodi che hanno condizionato tanto, ma che, purtroppo vanno accettati sperando in un pieno ed efficace recupero.

Sicuramente la Juventus è stata una di quelle più penalizzate con gli infortuni di Bremer e Cabal a causa della rottura del crociato. Anche il Torino ha perso per lo stesso infortunio il suo miglior giocatore, ovvero Duvan Zapata. Così come l‘Atalanta ha dovuto perdere ancora una volta il suo attaccante Gianluca Scamacca.

In questo senso, le tante partite giocate, pesano e non poco. Questi infortuni creano delle difficoltà per tutte le squadre che li subiscono e sicuramente una soluzione andrà trovata a livello istituzionale.

Intanto, un altro giocatore della Serie A è stato costretto a concludere la stagione in maniera anticipata. Per lui c’è la frattura e sarà necessaria l’operazione chirurgica.

Serie A, altro grave infortunio: stagione finita per il ragazzo

Altro grave infortunio in Serie A. Infatti, il portiere dell’Udinese che da un paio di mesi stava sostituendo il titolare Okoye, Sava, è costretto a terminare anticipatamente la sua stagione. Contro il Parma, per i friulani, è sceso in campo il terzo portiere Padelli.

Il ragazzo ha subito la frattura scomposta del quinto dito della mano destra e per lui sarà necessario l’intervento chirurgico per mettere le cose a posto. Una notizia che non ci voleva, visto che adesso i portieri di riserva saranno dei ragazzi del vivaio bianconero.

Udinese, caso Lucca chiuso definitivamente

A proposito di Udinese, la notizia che nelle ultime settimane aveva fatto un certo clamore era stata quella della sceneggiata di Lucca nella partita contro il Lecce.

Nella sfida successiva contro il Parma c’è stato un altro rigore a favore dei friulani, ma questa volta il centravanti si è sfilato lasciando il pallone al compagno di squadra Thauvin. Dopo le scuse pubbliche e private, un caso che sembra essersi chiuso in maniera definitiva.