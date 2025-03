Salto in una big per Krstovic | Ciao Lecce, grazie di tutto: si unirà al nuovo club dal I luglio

Krstovic è pronto a fare il grande salto in una big: in estate potrebbe salutare definitivamente il Lecce

Tantissime squadre di Serie A stanno già iniziando a programmare il prossimo futuro e il mercato per rinforzare le proprie squadre in vista della prossima stagione. L’Inter, sicuramente, dovrà iniziare a svecchiare l’organico di Simone Inzaghi secondo quelle che sono state le linee guida del fondo statunitense Oaktree.

Occhio anche alla Juventus che deve mettere necessariamente i conti in ordine, ma vuole fare ulteriori passi avanti per ambire alle primissime posizioni in classifica. Il Napoli, dopo aver incassato 75 milioni da Kvaratskelia e in attesa di capire quanto incasserà dalla cessione di Osimhen, si prepara a migliorarsi ulteriormente.

Il Milan, invece, cerca rinforzi per quanto riguarda il reparto difensivo, con Antonio Silva sempre in cima alla lista dei desideri, e a centrocampo, con Samuele Ricci che stando alle ultime, sembra essere in dirittura d’arrivo.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere Nikola Krstovic del Lecce che è seguito da tante big e che potrebbe salutare il Salento in maniera definitiva questa estate.

Krstovic-Lecce, sarà addio in estate: ecco chi lo vuole

Krstovic, centravanti del Lecce, potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo calciomercato. L’attaccante serbo è uno dei migliori della squadra giallorossa che, dopo la cessione di Dorgu per 40 milioni, ha intenzione di capitalizzare al massimo a livello economico anche con lui.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, su di lui ci sono due squadre italiane, ovvero la Roma e la Fiorentina che vogliono investire per il reparto avanzato. Intanto, Pantaleo Corvino, parte da una richiesta molto alta per lui che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Krstovic, retroscena su un’altra big per la scorsa estate

Intanto, gli apprezzamenti per l’attaccante serbo, non sono di certo nati solo da questa stagione. Infatti, per lui, la scorsa estate, si era mosso il Milan per rinforzare il reparto avanzato, per poi optare su altro.

Infatti, la richiesta del Lecce era sembrata elevata per un giocatore che non ha molti gol nel sangue e per questo, alla fine, si è andati verso l’opzione che ha portato Abraham in rossonero.