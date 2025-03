NO di Nico Paz, smacco totale per l’Inter | Ha scelto un’altra BIG, guadagnerà tantissimo

Nico Paz potrebbe dire no all’Inter, preferendo un’altra big e per guadagnare di più rispetto a quanto faccia adesso

L’Inter, oramai da qualche tempo, sta provando a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra vuole evitare gli errori fatti in questo campionato e vuole regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa competere senza problematiche sia in Serie A che in Champions League.

Ma per farlo, Oaktree, ha deciso di imporre alcuni paletti fondamentali. In primis, quello di abbassare l’età media della rosa nerazzurra che è la più alta del campionato. Poi, anche abbassare i costi totali di squadre e anche il monte ingaggi della rosa che, anche in questo caso, è il più elevato dell’intera Serie A.

Proprio per questo, uno dei profili più interessanti che è stato individuato è il trequartista del Como, Nico Paz. Ma il giocatore ha una situazione contrattuale molto particolare e di complicata risoluzione per i nerazzurri.

Intanto, il giocatore, è pronto a dire no all’Inter per scegliere un’altra big. In questo caso, per lui, arriverebbe anche un guadagno davvero molto alto, specie per la sua giovane età.

Nico Paz pronto a dire no all’Inter: per lui un’altra squadra

Nico Paz, come anticipato, è pronto a dire no all’Inter per sposare un altro progetto. Il giocatore, infatti, potrebbe ritornare al Real Madrid, visto che vanta una recompra, ma il Como sta spingendo per fare in modo di acquistarlo a titolo definitivo ed in toto.

La società lombarda, infatti, è pronta a pagare il giocatore ben 30 milioni di euro ai blancos. Non solo, per per allettare il ragazzo è pronta anche un’offerta molto alta per quanto riguarda l’ingaggio a stagione che percepirebbe sul lago. Una situazione da monitorare con attenzione.

Nico Paz, ecco com’è la situazione contrattuale

Nico Paz è di proprietà del Como, ma il Real Madrid ha voluto mantenere il controllo su di lui. Infatti, la società spagnola vanta il 50% sulla futura rivendita del giocatore, ma questo non è tutto.

Infatti, per il 2025, 2026 e 2027 ci sono delle clausole di recompra pari a, rispettivamente, 8, 9 e 10 milioni di euro. Una situazione molto ingarbugliata e complicata per l’Inter.