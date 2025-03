Tonali TORNA in Italia | E’ UFFICIALE: c’è anche la data segnata sul calendario

Il calciatore torna finalmente in Italia, i fan sono impazienti di poterlo rivedere



La vita di un calciatore non è certo fatta soltanto di allenamenti e partite in campo, ogni giocatore al fischio finale posa gli scarpini e torna alla propria vita personale dalla propria famiglia.

La vita di Sandro Tonali è cambiata totalmente durante l’estate del 2023 quando il giocatore ha salutato il suo Milan per andare in Inghilterra, più precisamente a Newcastle per andare a vestire la maglia della squadra di casa.

Un addio che ha fatto male a più di qualche tifoso, Tonali nel suo tempo in rossonero si era contraddistinto per il forte attaccamento alla maglia, ma purtroppo a volte gli interessi economici dei club non possono ascoltare i cuori dei calciatori.

I tifosi rossoneri sperano ancora in un futuro ritorno del centrocampista italiano anche se questo risulta molto difficile, bisogna tenere conto che il Newcastle lo acquistò per una cifra che si aggirava attorno ai 65 milioni di euro.

Tonali torna in Italia per il suo matrimonio!

Dopo mesi lontano dall’Italia il centrocampista italiano farà presto ritorno nella nostra penisola per una bellissima occasione: Sandro sposerà la propria fidanzata Giulia Pastore. La storia tra i due non è di certo fresca, la loro è una relazione consolidata da diversi anni e adesso hanno deciso di tornare in Italia per sigillare con il matrimonio il loro amore.

Non si conoscono ancora i dettagli sul matrimonio che legherà i due giovani, tuttavia tra gli invitati non mancheranno di certo gli ex compagni rossoneri di Tonali. Il matrimonio avverrà prima di questa estate, probabilmente poco dopo la chiusura della stagione calcistica e quindi del campionato di Premier League.

In Inghilterra le cose non sono iniziate come si sperava

Il matrimonio è una grande notizia per la vita del calciatore che potrà affiancare alla propria carriera la quotidianità da uomo sposato. Una carriera che purtroppo ha subito una brusca interruzione ad Ottobre 2023 quando il caso scommesse ha colpito anche il centrocampista azzurro.

La stagione di Tonali è stata pesantemente influenzata dall’evento, il giocatore ha subito una lunga squalifica che lo ha tenuto lontano dai campi per molto tempo. Adesso però è arrivato il momento di voltare totalmente pagina, il matrimonio è la giusta occasione.