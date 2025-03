Convocazione in NAZIONALE e maglia da titolare | Abbiamo bisogno di te: chiamata improvvisa da parte di Spalletti

Il giovanissimo giocatore potrebbe avere la grande occasione di vestire la maglia della Nazionale

Vestire la maglia della Nazionale del proprio paese è il sogno di qualsiasi calciatore professionista ma anche quello di tutti i ragazzini che si sono approcciati al mondo del calcio.

Un riconoscimento davvero prestigioso che elegge i giocatori scelti dal commissario tecnico come i migliori calciatori italiani del momento, una convocazione non può far altro che riempire d’orgoglio qualsiasi giocatore sopratutto quando avviene per la prima volta.

Proprio in questi giorni il commissario tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, sta visionando diverse partite del nostro campionato per poter scegliere al meglio i prossimi impegni di Nation League.

L’Italia sarà infatti impegnata contro la Germania ai quarti di finale in una sfida di andata e ritorno che metterà a dura prova gli azzurri. Proprio per questo motivo queste potrebbero essere le convocazioni più importanti dell’anno per Spalletti.

Spalletti osserva Casadei, il giovane potrebbe vestire presto l’azzurro

Durante il recente scontro di campionato tra Monza e Torino, sugli spalti i tifosi avranno potuto notare la presenza proprio del commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti. Sono diversi i nomi che potrebbero aver scatenato la curiosità del tecnico ma uno su tutti potrebbe aver colpito l’ex allenatore del Napoli e cioè quello di Cesare Casadei.

Il giovane centrocampista arrivato da poco a Torino ha segnato proprio durante la partita contro il Monza al 66° minuto sotto gli occhi del tecnico della Nazionale italiana. Ciò potrebbe aver convinto Spalletti a convocare in azzurro il classe 2003 arrivato a gennaio dall’Inghilterra, ciò potrebbe lanciare ulteriormente la carriera del giovane Casadei.

Casadei, promessa o aspettative troppo alte?

La carriera del giovane centrocampista è iniziata sicuramente ad altissimi livelli. Ad Agosto 2022 a soli 19 anni Casadei veniva ceduto dall’Inter al Chelsea per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. Tuttavia il giovane non ha mai trovato grande spazio con i Blues trascorrendo la maggior parte del suo tempo in Inghilterra in prestito.

Adesso Casadei ha l’occasione di dimostrare che colui che sembrava solo all’apparenza una giovane promessa del calcio italiano ha ancora molto da dimostrare.