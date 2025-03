Addio alla clausola rescissoria | Cambia tutto nel contratto: festa grande in casa Milan

Arriva la grandiosa notizia in casa Milan: è stata eliminata la clausola risolutoria dal contratto del giocatore

La stagione del Milan, fino a questo momento, ha vissuto pochi sussulti. I rossoneri, infatti, sono stati eliminati in maniera incredibile dalla Champions League dal Feyenoord, e anche in campionato rischia di perdere ancora terreno nella corsa per il quarto posto. La squadra di Conceicao sembra essere scollata dal suo allenatore e non riesce ad avere continuità.

Addirittura, a pochi mesi dal suo arrivo, la posizione del tecnico portoghese sarebbe stata messa in discussione se non dovessero arrivare risultati positivi nelle prossime due partite di campionato. Insomma, una situazione delicata che fa il paio con quella che era stata vissuta da Paulo Fonseca nel momento dell’esonero.

Intanto, tra tutte queste nubi che riguardano i risultati, arrivano anche delle buone notizie per il club di viale Aldo Rossi. Infatti, il giocatore ha rinnovato il proprio contratto con i rossoneri, ma non è finita qui.

Sul suo contratto ci sarebbe una novità importantissima che potrebbe cambiare le cose in ottica mercato. Infatti, sarebbe stato deciso di eliminare anche la clausola risolutoria.

Milan, festa grande: tolta la clausola dal contratto del giocatore

Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, il Milan e Tijani Reijnders avrebbero trovato l’accordo definitivo per il rinnovo di contratto. Il giocatore si dovrebbe legare alla società rossonera fino al 30 giugno del 2030. Un rinnovo molto importante per uno dei gioielli della squadra rossonera.

Ma, oltre a questo, la novità più importante sarebbe quella dell’assenza della clausola risolutoria all’interno del contratto. Una buona notizia, dunque, per il Milan che dovrebbe ufficializzare il tutto a partire dai primi giorni di marzo.

Milan, altri due rinnovi importantissimi in ballo

Oltre a quello di Reijnders, i rossoneri hanno anche altre due trattative molto importanti per i rinnovi. Si tratta di quelli dei due giocatori francesi, Mike Maignan e Theo Hernandez. Fino ad ora non si è mai arrivati ad un accordo definitivo tra le parti per un rapporto che scade nel 2026.

Ma la prossima estate potrebbe essere importante, visto che entrambi sembrano aver fatto il loro tempo in maglia rossonera e potrebbero lasciare Milano.