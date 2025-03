Più di 200 partite saltate per infortunio | Carriera ROVINATA per sempre: scatta il ritiro in Serie A

In Serie A c’è un giocatore che ha saltato oltre 200 partite a causa dei tanti infortuni subiti in carriera

In questa stagione, in Serie A, tantissimi giocatori hanno subito infortuni che li hanno costretti a terminare in maniera anticipata la stagione sportiva. Chi ha avuto più problematiche in tal senso, è stata sicuramente la Juventus che ha perso giocatori del calibro di Bremer e Cabal per la rottura del legamento crociato.

Anche il Torino ha avuto una forte penalità a causa dell’infortunio del suo miglior giocatore, ovvero Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, nella partita d’andata contro l’Inter, ha subito anche lui la rottura del legamento crociato. Così come l’Atalanta che aveva appena visto il ritorno in campo di Scamacca, costretto poi a concludere anticipatamente la stagione.

Insomma, sono tante le motivazioni per questo tipo di infortuni e le istituzioni, insieme agli addetti ai lavori, devono parlarne per provare a trovare una quadra e provare a rimediare a questi problemi fisici che colpiscono in tanti.

Intanto, sempre per quanto riguarda il nostro campionato, c’è un giocatore che a causa dei propri infortuni, ha dovuto finire anche lui la stagione in anticipo e in carriera ha saltato oltre 200 partite. Un dato impressionante.

Serie A, dato incredibile: un giocatore ha saltato oltre 200 partite per infortunio

Quello che è accaduto a Pietro Pellegri ha dell’incredibile. L’attaccante dell’Empoli, infatti, dopo la partita vinta dalla squadra toscana contro il Verona ha ricevuto il responso della lesione del legamento crociato. Un altro infortunio nella sua carriera ed un altro lunghissimo stop.

Il giocatore è stato sicuramente poco fortunato e lo si può notare da un dato impressionante, visto che a causa dei suoi infortuni ha dovuto saltare ben 222 partite in Serie A. Ovviamente, al giocatore, va un grande in bocca al lupo e che possa riprendersi al meglio.

Pellegri, da bambino d’oro a meteora

Eppure, la storia calcistica di Pellegri era iniziata nel migliore dei modi visto che con la maglia del Genoa aveva esordito a 16 anni e nella sua prima stagione era anche andato in gol. Addirittura l’Inter avrebbe voluto prelevarlo dal Genoa, ma non se ne fece nulla.

A 23 anni, sembrano lontani quei tempi. Un giocatore molto sfortunato che si spera possa aver dato tutto sotto questo punto di vista.