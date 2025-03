I due Milinkovic nella stessa squadra | Doppio colpo in Serie A: con loro si punta allo SCUDETTO

Incredibile colpo di mercato che potrebbe portare entrambi i giocatori nella stessa squadra

Spesso le sorti di una squadra e i futuri progetti dipendono tutti da una singola sessione di mercato, qualcosa che sia in grado di lanciare la squadra che userà le nuove risorse per ottenere risultati.

E’ successo molte volte che una squadra in difficoltà o che non potesse puntare in alto sia riuscita a risollevarsi grazie ad una serie di colpi di mercato messi in fila che hanno permesso di alzare notevolmente la qualità della squadra.

Nonostante le squadre italiane si stiano oramai assestando su un ottimo livello rendendo il campionato sempre più competitivo e avvincente a volte sembra ci sia troppa differenza tra i primissimi posti della classifica e coloro che lottano per un posto in Europa.

Un esempio potrebbe essere la Lazio, i biancocelesti hanno intenzione di continuare il proprio progetto puntando molto sul futuro mercato estivo che potrebbe riservare più di qualche sorpresa per i tifosi laziali.

La Lazio ci proverà, entrambi i Milinkovic-Savic a Roma

Il sogno dei tifosi laziali sarebbe quello di poter riabbracciare uno dei centrocampisti che hanno decisamente lasciato il segno durante le ultime stagioni di Serie A e cioè Sergej Milinković-Savić. Il sergente potrebbe tornare in maglia biancoceleste, sarebbe questo il progetto della dirigenza laziale che potrebbe fare un grande regalo alla propria tifoseria, ma non è tutto.

Da tempo oramai si vocifera del possibile addio del portiere Ivan Provedel. Il portiere italiano se è decisamente contraddistinto per le sue ottime prestazioni, ma la dirigenza starebbe pensando di sostituirlo con un altro nome di tutto rispetto e cioè Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino potrebbe venir presto contattato dalla società romana con l’intenzione di andare a ricoprire il ruolo di difensore della porta biancoceleste.

Sergej non gioca in Europa da due anni

Il centrocampista ha salutato i laziali nell’estate nel 2023 quando per il costo complessivo di circa 40 milioni Sergej Milinkovic-Savic lasciò la Lazio per andare a vestire la maglia del Al-Hilal nel campionato saudita.

Con la maglia della Lazio Sergej ha vinto 2 supercoppe italiane e una coppa Italia, chissà se il suo ritorno potrebbe permettere alla Lazio di puntare più in alto.