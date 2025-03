“6mila euro in alcol e festini fino a tarda notte”: scandalo in Serie A | Ha ricoperto di bugie la moglie

Il calciatore di Serie A avrebbe organizzato un festino con parecchi alcolici a disposizione



Da sempre gossip e calcio vanno a braccetto, i due mondi si sono sempre incrociati tra di loro generando diverse storie che hanno riempito per molto tempo vari giornali e riviste.

La Serie A non è mai stata al di fuori di questo connubio, le famose coppie tra calciatori e veline sono state protagoniste delle copertine di tantissime riviste per molto tempo.

Una tendenza che sembra esser andata a diminuire negli ultimi anni, adesso i calciatori sono molto più attenti a far trapelare i dettagli della loro vita privata e i club sono diventati molto più restringenti per quanto riguarda le attività al di fuori dal campo di calcio.

Nessuna grande squadra vorrebbe uno dei suoi calciatori all’interno di un grande scandalo, soprattutto per la forte attenzione mediatica che l’atleta potrebbe subire arrivando anche a subire un peggioramento delle proprie prestazioni in campo.

Walker al centro di uno scandalo, festini con altre donne quando la moglie non c’è

Non farà sicuramente piacere ai dirigenti del Milan venire a sapere che uno dei loro giocatori è adesso al centro di un nuovo scandalo. Kyle Walker avrebbe preso parte ad un festino in un locale di Milano in compagnia di due donne e di molti alcolici. Un conto a fine serata che supererebbe i 6.000€ spesi in alcolici di vario tipo e che non si addicono di certo allo stile di vita di un atleta professionista.

Il dettaglio che fa discutere ulteriormente è che pare che tutto sia accaduto dopo la partenza della moglie e dei figli di Walker. Bisogna dire che però fonti vicine al giocatore rossonero affermerebbero che il terzino non si trovasse più nel locale nel momento in cui gli alcolici hanno iniziato ad essere consumati. In più le donne viste col giocatore sarebbero semplicemente delle amiche di un’altra persona presente alla festa.

Non è il primo scandalo per il rossonero

Già in Inghilterra l’ex giocatore del Manchester City aveva fatto parlare di sè sui vari tabloid inglesi a seguito del suo tradimento con una modella, tradimento da cui poi il calciatore ha avuto un figlio.

Queste sono voci che non fanno sicuramente bene all’ambiente di Casa Milan, la situazione della squadra non è già delle migliori.