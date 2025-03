Ecco Kimmich, firma IMMEDIATA in Serie A | Con lui si vince subito la Champions League

Il campione tedesco potrebbe presto lasciare la Germania, affare all’orizzonte

E’ sempre più comune sentire le vicende decisamente scomode tra dirigenze e giocatori che non hanno intenzione di rinnovare, o per lo meno non alle condizioni della dirigenza.

Capita che i professionisti pongano delle richieste che la dirigenza possa reputare del tutto fuori dall’ordinario portando il club a mettere dei paletti, o altre volte a scendere a patti con l’atleta.

La tendenza sembrerebbe questa, cioè con i calciatori con il coltello dalla parte del manico in grado di mettere pressione al club per alzare l’offerta dello stipendio. Ma non sempre il club accetta le condizioni del giocatore, arrivando spesso a mostrare la porta a coloro che non hanno intenzione di abbassare la propria offerta.

Questo sembrerebbe il caso di Joshua Kimmich, il calciatore del Bayern Monaco sembrerebbe in rotta di collisione con il club bavarese. Questa potrebbe essere la sua ultima stagione in Germania, Kimmich potrebbe andare via alla scadenza dell’attuale contratto a zero.

I grandi club osservano, Kimmich a zero sarebbe un colpaccio!

Senza dubbio l’eventualità che un centrocampista del calibro di Joshua Kimmich possa lasciare la Germania a parametro zero smuove la curiosità di diversi club europei che potrebbero presto offrire un contratto al tedesco. Tra di essi potrebbero figurare anche grandi club italiani come l’Inter, la Juventus, il Milan, ma anche Atalanta, Napoli e Lazio.

A tutti loro farebbe più che comodo l’arrivo di un giocatore dello spessore di Kimmich, parliamo di un centrocampista che farebbe sicuramente la differenza all’interno del nostro campionato con qualsiasi maglia dovesse giocare. Tuttavia, le richieste di stipendio non saranno di certo facilmente alla portata di tutti questi club, anche se, la possibilità di ripartire da un campionato duro come quello italiano potrebbe stimolare il tedesco.

Il calciatore lascia la Germania da campione

Kimmich saluterà la propria patria da vero e proprio campione assoluto. Il centrocampista ha alzato tantissimi trofei con la maglia del Bayern tra cui 8 campionati tedeschi, una Champions League e un Mondiale per Club.

Oltre alle presenze con la maglia del club Kimmich ha anche contribuito ai risultati della nazionale tedesca, vincendo una Confederation Cup nel 2017.