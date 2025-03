Wanda Nara e Icardi, svolta drammatica nella loro vita | Necessario l’intervento della polizia

Arrivano ancora novità preoccupanti dalla vicenda in corso tra Wanda Nara e l’ex nerazzurro Mauro Icardi

Mauro Icardi è sicuramente stato uno degli attaccanti più forti della storia recente dell’Inter. Il centravanti argentino aveva tutto per diventare un grande protagonista della maglia nerazzurra. La freddezza dentro l’area di rigore come pochi e la capacità di riuscire ad essere decisivo in una squadra che non aveva ancora grandi campioni.

Ma la sua storia a Milano è finita nel peggiore dei modi. I continui tira e molla per il rinnovo del contratto, con la minaccia di andare altrove così come gli infortuni considerati discutibili per non giocare, lasciando la squadra proprio nel momento di maggiore difficoltà, hanno incrinato in maniera definitiva il rapporto con tutto l’ambiente.

Oltre a questo, l’aver affidato le proprie questioni all’ex moglie, Wanda Nara, molto invasiva nelle dinamiche dello spogliatoio, ha fatto in modo che alla fine, per lui, sia arrivata la cessione.

E proprio in merito al rapporto dell’ex coppia arrivano notizia molto allarmanti e preoccupanti. E’ arrivata una svolta drammatica nella vita di entrambi, dopo una decisione che sicuramente farà parlare.

Wanda-Icardi, si è arrivati al punto di non ritorno

Il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno. L’attaccante argentino e la showgirl non stanno più insieme, ma adesso tra di loro è guerra per alcune problematiche inerenti alla loro relazione.

In ultimo, è arrivata anche la denuncia da parte di lei, nei confronti dell’ex marito. L’accusa sarebbe quella di maltrattamenti su minore e riguarderebbe il figlio che Wanda avrebbe avuto con l’ex attaccante, Maxi Lopez. Ovviamente, si tratta di accuse molto pesanti che sembrano aver incrinato ancora di più il rapporto tra il giocatore e l’ex compagna di vita.

Wanda denuncia Icardi: le parole della showgirl

Intanto, la conferma di quanto accaduto, arriva direttamente dalla showgirl: “Maxi ha presentato la sua denuncia ed io la mia. I miei figli hanno paura che Mauro metta in atto la sua minaccia e li porti a vivere in Turchia”.

Wanda ha poi continuato: “I miei figli lo vedranno che quando ci saranno le garanzie, ciò non accadrà”.