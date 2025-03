Retrocessione certa, il club non può farci proprio nulla | Dramma sportivo in Serie A

La retrocessione sembra oramai certa, le cose si mettono male per il club di A. E’ un dramma sportivo

Il campionato di Serie A sta vedendo una lotta agguerrita per quanto riguarda varie zone della classifica. Per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello scudetto, ci sono tre squadre coinvolte in questo momento, ovvero Napoli, Inter ed Atalanta. La squadra di Antonio Conte sembra avere, ad oggi, una maggiore spinta rispetto alle altre due rivali.

Se vogliamo sembra ancora più serrata la lotta per l’Europa, con la Juventus e la Lazio pronte a battagliare per il quarto posto, mentre Bologna, Fiorentina, Milan e Roma si sfideranno per spartirsi la fetta di Europa League e Conference League, con tantissime squadre in pochissimi punti di distanza.

Anche la zona retrocessione ha ancora da dire molto, visto che in tante sono ancora coinvolte e non ancora salve. Di settimana in settimane le cose potrebbero cambiare.

Intanto, c’è una squadra in Serie A che in questo momento sembra spacciata. Il club sembra essere destinato alla Serie B nel prossimo hanno e i tifosi sono parecchio amareggiati, soprattutto rispetto alla passata stagione.

Serie A, la squadra quasi definitivamente retrocessa

Il Monza, in questo campionato, è il fanalino di coda della classifica. Il club lombardo, questa estate, ha fatto un mercato praticamente a zero e, rispetto alle rivali, non si è rinforzata a dovere. La prima metà di stagione negativa avrebbe fatto pensare a rinforzi a gennaio per migliorare la situazione, ma così non è stato.

Anzi, ci sono stati acquisti relativamente su scommesse giovani e tanti big sono andati altrove. La Serie B sembra oramai certa ed è parecchio comprensibile la forte amarezza dei tifosi che in questi ultimi anni si erano abituati a ben altre ambizioni.

Monza, la netta differenza rispetto alla passata stagione

Il Monza, rispetto all’anno scorso, sembra un’altra squadra completamente. Il club lombardo, dopo l’addio di Palladino, non è riuscito a trovare la quadra e le prestazioni sono venute meno.

Un club che sembrava essere in crescita e poter puntare gradualmente alla zona Europa e che invece ora si ritrova ad aver fatto parecchi passi indietro. Una situazione sicuramente molto spiacevole per l’ambiente.