Infortunio DRAMMATICO, carriera a serio rischio | Dolore lancinante

Il giocatore ha terminato la stagione in anticipo dopo un infortunio davvero molto pericoloso per lui

In questa stagione, sono tantissimi i giocatori hanno subito infortuni molto gravi che li hanno costretti a terminare la stagione in maniera anticipata. Sicuramente, quantomeno in Serie A, la squadra che ha maggiormente patito questa cosa è stata la Juventus che, nei fatti, ha dovuto fare a meno di giocatori come Bremer e Cabal per la rottura del crociato.

Anche il concittadini del Torino hanno dovuto fare a meno del loro migliore giocatore, ovvero Duvan Zapata che, durante la partita contro l’Inter, anche lui ha subito la rottura del crociato. L’Atalanta stesso, dopo averlo recuperato definitivamente, ha riperso nuovamente Gianluca Scamacca per infortunio.

Insomma, una situazione molto preoccupante. Certamente ci sono alcuni infortuni che capitano dopo contatti di gioco o movimenti inconsueti, altri che, invece, sono dovuti all’eccessivo stress della muscolatura.

Intanto, arriva un altro infortunio che, per la dinamica attraverso la quale è avvenuto, ha fatto prendere un bello spavento al giocatore che lo ha subito che ha rischiato addirittura la sua carriera.

Infortunio allucinante, il giocatore ha rischiato la carriera

Un infortunio incredibile per la violenza del contrasto di gioco. Dopo l’intervento killer del portiere del Milwall, Liam Roberts, espulso successivamente, l’attaccante del Crystal Palace, Mateta, ha rischiato davvero tantissimo. Il giocatore è uscito dopo appena dieci minuti dal campo.

Ma a tenere tutti con il fiato sospeso è stato il fatto che il giocatore è uscito dal campo in barella e con una maschera per l’ossigeno. Oltre a questo, ci sono stati cori vergognosi provenienti dallo stadio con i tifosi che urlavano: “Lasciatelo morire”. Una situazione davvero incredibile.

Post partita infuocato dopo quanto accaduto

Dopo la partita, il post-partita non poteva che essere molto teso. Il tecnico del Palace, Oliver Glasner, ha parlato alla BBC in maniera molto amareggiata di quanto accaduto in campo e della pericolosità del contrasto di gioco che aveva visto protagonista il suo giocatore.

Ecco le sue parole: “Ha una grave ferita all’orecchio. Ho guardato l’intervento ed è stato un fallo molto, molto grave. Immaginate se lo avesse colpito in faccia con tutta quella potenza e quei tacchetti. Avrebbe potuto significare la fine della carriera”.