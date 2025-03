SQUALIFICATO per 3 ANNI | Ha ferito l’arbitro con le mani | Dramma in campo

Triste evento quello accaduto in campo, il gesto avrà sicuramente delle dure conseguenze

Purtroppo spesso ci ritroviamo a raccontare di tristi eventi in campo. Azioni da parte di calciatori, staff o tifosi che hanno davvero poco a che fare con il vero spirito di questo sport.

Purtroppo a volte può accadere che l’adrenalina data da questo sport possa dare alla testa rendendo violente le azioni di alcuni soggetti che dovrebbero essere allontanati per più tempo possibile da questo mondo.

Bisogna anche ammettere che molto spesso eventi del genere hanno luogo nelle categorie minori del calcio italiano, in campi dove si pensa che sia la giustizia sportiva che quella ordinaria non interverranno.

Ma fortunatamente questa volta non è andata così, gli eventi in campo avranno delle ripercussioni e la pena sarà da monito per chiunque vorrà imitare gesti simili.

Calciatore aggredisce l’arbitro, è successo in Terza Categoria

Ciò che è accaduto durante la partita tra Santagatese e Santagiustina, squadre appartenenti al campionato di terza categoria situate non lontane da Rimini, non dovrebbe mai accadere. La partita è stata contraddistinta da dei toni parecchio accesi, la tifoseria di casa ha continuato ad inveire contro l’arbitro in campo. Un evento si triste ma non grave come ciò che è accaduto dopo diversi minuti dall’inizio della partita.

Un giocatore della Santagatese si sarebbe rivolto in maniera aggressiva al direttore di gara, continuandolo ad insultare per poi infine mettere le mani in volto all’arbitro ferendolo lievemente. L’evento ha ovviamente portato alla conclusione anticipata dell’evento sportivo che si è concluso con il risultato a tavolino di 0-3 per la squadra in trasferta.

Il Giudice Sportivo non transige, pena durissima per il giocatore e per la società

L’evento non poteva sfuggire all’esame del Giudice Sportivo che non ha esitato nell’applicare una pena salatissima all’atleta: ben 3 anni di squalifica per il calciatore classe 98 che tornerà in campo nel 2028.

Ma non è finita qui, dato il comportamento della società riguardo l’evento il Giudice ha anche disposto una multa di 500€ per la squadra di casa e di 25€ per la mancanza, in distinta, dell’indicazione del nominativo del Dirigente addetto al servizio sostitutivo della Forza Pubblica.