Gasp, la panchina ti aspetta | Addio all’Atalanta: FINALMENTE firma per una big

Gasperini potrebbe lasciare l’Atalanta e nel suo destino c’è l’approdo in una grande di Serie A

In questa stagione, tante squadre stanno facendo delle valutazioni per quanto riguarda il loro prossimo allenatore. La Juventus dovrà valutare l’andamento di queste giornate per vedere se puntare ancora su Thiago Motta. Il rapporto tra il tecnico, i giocatori e parte dell’ambiente si è, infatti, deteriorato.

Anche il Milan dovrà valutare cosa fare con Conceicao a fine stagione. Il tecnico portoghese non sta ottenendo i risultati sperati e ci potrebbe essere l’ennesimo ribaltone degli ultimi mesi. Occhio anche in casa Napoli, dove Antonio Conte vuole capire i piani del club per il futuro e, se non saranno conformi ai suoi, potrebbe decidere di lasciare la piazza.

La Roma sta lavorando per trovare l’allenatore giusto in vista della prossima stagione e attenzione anche all’Atalanta che dovrà capire cosa farà Gasperini il prossimo anno.

Intanto, una big di Serie A, sta valutando e corteggiando il tecnico di Grugliasco in vista della prossima stagione. Gasp potrebbe tornare in una grande squadra molto presto e mostrare il proprio valore.

Gasperini, possibile accordo con la big di Serie A

Giampiero Gasperini potrebbe lasciare l‘Atalanta, come annunciato lui stesso, e finire ad allenare in una big di Serie A. Infatti, sulle sue tracce, ci sarebbe la Juventus nel caso in cui il progetto Thiago Motta dovesse naufragare in maniera definitiva.

Una situazione da monitorare e che rappresenterebbe un ritorno alle origini per il tecnico atalantino, visto che ad inizio carriera ha allenato la Primavera del club bianconero. Ma per realizzare questo matrimonio, sarà necessario capire alcune dinamiche che accadranno nei prossimi mesi.

Juventus, la posizione di Thiago Motta traballa

La posizione di Thiago Motta, in questo momento, è in discussione alla Juventus. Nonostante le smentite di Giuntoli, nel caso in cui il tecnico non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, l’esonero sarebbe l’unica soluzione a disposizione del club bianconero.

Occhio anche alla partecipazione al prossimo Mondiale per Club, visto che l’imminenza dell’impegno potrebbe dare ulteriore tempo al tecnico bianconero per salvare la sua posizione. Ma se ne capirà di più nei prossimi mesi.