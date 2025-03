Meret all’INTER, accordo trovato | Addio Conte, lascio il Napoli assolutamente

Alex Meret potrebbe dire addio al Napoli e a Conte e sulle sue tracce ci sarebbe l’Inter che cerca un portiere

La stagione del Napoli, fino a questo momento, è stata sicuramente molto esaltante. La squadra di Antonio Conte, infatti, è in piena lotta per la vittoria dello scudetto e non ha intenzione di mollare un centimetro rispetto alle dirette concorrenti come Inter e Atalanta. Si sa come il tecnico sia uno specialista nelle vittorie dei campionati.

Una squadra che ha sicuramente tantissimi giocatori molto interessanti, nonostante la partenza di Kvicha Kvaratskelia al Paris Saint-Germain. Un trasferimento che ha lasciato l’amaro in bocca a tecnico e tifosi, ma che ha compattato il gruppo ancora di più in vista della corsa finale verso il grande obiettivo.

Uno degli elementi migliori della stagione è stato sicuramente Alex Meret che, con le sue parate, è riuscito a salvare il risultato più di una volta ed è uno degli insostituibili per Conte.

Il giocatore sta trattando il rinnovo, ma l’Inter sta spingendo per averlo e vuole approfittare della situazione. E, in questo senso, ci sono delle novità importanti sul futuro del portiere azzurro.

Napoli, Meret lascia? L’Inter alla finestra

Alex Meret sta trattando il rinnovo con il Napoli. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe lasciare la squadra azzurra a parametro zero a fine stagione. Tempo fa, Federico Pastorello, agente del ragazzo, aveva parlato di accordo vicino, ma nei fatti la fumata bianca non è mai arrivata.

L’Inter, intanto, osserva con attenzione la situazione. Si sa come i nerazzurri stiano cercando un portiere che possa prendere il posto di Sommer in futuro vista l’età avanzata dello svizzero.

Inter, Marotta cerca un portiere: tutte le soluzioni al vaglio

Il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, sta lavorando insieme all’area sportiva per la ricerca di un portiere. Oltre al profilo di Meret, i nerazzurri ne stanno vagliano degli altri. Rimane la suggestione Donnarumma, anche se di complicatissima realizzazione.

Occhio anche alla situazione Carnesecchi che potrebbe avere sviluppi interessanti. Infine, rimane in piedi l’opzione che porta a Filip Stankovic che sta vivendo una stagione positiva con la maglia del Venezia.