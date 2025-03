Accogliamo Gasperini a braccia aperte, è arrivato il momento della rivincita | Seconda possibilità all’Inter a distanza di anni

Giampiero Gasperini potrebbe ritornare clamorosamente all’Inter a distanza di tanti anni dall’ultima volta

Nella prossima stagione, in Serie A, sono tante le panchine che potrebbero cambiare. La Roma, sicuramente, sta lavorando per provare a cercare il prossimo allenatore, con Allegri, Farioli, Montella e Gasperini in pole position. Occhio anche alla posizione di Sergio Conceicao, soprattutto se il Milan non dovesse arrivare in Champions League.

Anche su Thiago Motta potrebbero essere fatte delle valutazioni, soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare tra le prime quattro in classifica. Capitolo a parte per Antonio Conte che, nei fatti, deve capire le intenzioni della società in vista della prossima stagione e se continuare a credere nel progetto del club.

Una situazione da monitorare è anche quella di Simone Inzaghi. La possibile non vittoria dello scudetto, metterebbe in discussione nuovamente l’allenatore nerazzurro che, a questo punto, potrebbe decidere di comune accordo di separarsi dall’Inter.

Intanto, a tal proposito, arrivano delle notizie clamorose. Nel caso in cui il tecnico nerazzurro dovesse saltare, ecco che spunterebbe nuovamente l’ipotesi Giampiero Gasperini per una rivincita ad Appiano Gentile.

Inter, clamoroso ritorno di Gasperini? La situazione

Giampiero Gasperini all’Inter è più di una semplice suggestione. L’attuale tecnico atalantino, infatti, nel caso in cui Inzaghi dovesse saltare, sarebbe il prototipo perfetto per il nuovo progetto di Oaktree che ha intenzione di affidarsi maggiormente ad elementi giovani per i nerazzurri.

Un tecnico che già in passato ha allenato, con poca fortuna, l’Inter e che adesso potrebbe tornare in auge nel caso in cui la stagione della squadra nerazzurra dovesse concludersi senza la vittoria di un trofeo importante come il campionato o la Champions League.

Inter, occhio allo spauracchio ‘zeru tituli’

L’Inter, in questo momento, è in corsa su ogni fronte. Ma la verità è che la squadra nerazzurra sembra essere molto stanca e non riuscire a stare dietro al ritmo di altre squadre. La paura più grande è quella di concludere la stagione senza vincere nessun trofeo. In Champions League ci sono certamente squadre più attrezzate.

In campionato, in questo momento, il Napoli, l’Atalanta e la Juventus sembrano avere qualcosa in più in termini di condizione, mentre in Coppa Italia, il Milan che sembra essere diventato una vera e propria bestia nera.