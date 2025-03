Addio Conceicao, arrivano le dimissioni | Svolta TOTALE al Milan

Sergio Conceicao potrebbe presentare le sue dimissioni a breve e questa sarebbe una svolta totale per il Milan

La stagione del Milan, fino a questo momento, è stata ampiamente deludente. La vittoria della Supercoppa sembrava aver rilanciato le ambizioni del club rossonero che, invece, sembra essersi impantanato ulteriormente nelle sabbie mobili della discontinuità. Addirittura, ultimamente, la sconfitta la sta facendo da padrona.

Insomma, la situazione non è delle migliori, e dopo aver perso il treno che porta allo scudetto, la squadra rossonera sembra aver definitivamente perso anche quello che riguarda la lotta per un posto alla prossima Champions League. A niente è servito il cambio in panchina tra Paulo Fonseca e Sergio Conceicao.

L’attuale tecnico rossonero, semmai, sembra aver inasprito ulteriormente i rapporti con tutto l’ambiente milanista e la fiducia in lui sembra essere appesa ad un filo nonostante la conferma ricevuta.

Intanto, nella mente del portoghese, starebbe serpeggiando un’ipotesi di dimissioni. Il tecnico sta riflettendo su quello che possa essere il suo futuro a Milano.

Milan, Conceicao pensa alle dimissioni

Sergio Conceicao starebbe pensando alle dimissioni. L’allenatore portoghese non è soddisfatto della sua avventura al Milan visto che è sempre stato abituato a lottare per la vittoria. Tanti giocatori sembrano non seguirlo più e l’ambiente adesso è allo sbando.

Per questo, la sua esperienza al Milan, potrebbe concludersi in maniera anticipata. Una situazione che rappresenterebbe un danno per il Milan che, a quel punto, dovrebbe puntare su un traghettatore per poi scegliere il tecnico in vista della prossima stagione.

Milan, ecco chi è in lizza per la panchina rossonera

Se davvero Conceicao dovesse dare le sue dimissioni, ecco che il club avrebbe già pronta la lista per vedere chi possa essere il prossimo allenatore nel prossimo campionato. Al primo posto rimane forte la candidatura di Massimiliano Allegri che è già di casa a Milanello.

Occhio anche alla situazione Conte che potrebbe rompere con il Napoli specie se dovesse vincere lo scudetto. De Zerbi resta un’altra opzione valida, mentre più staccata c’è la candidatura di Giampiero Gasperini che potrebbe avere altre offerte allettanti per altre destinazioni. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.